CON NUEVO INGRESO, ESCENARIO AMPLIADO Y MÁS DE 140 EXPOSITORES

El Mercado Cultural volverá a ser uno de los espacios destacados de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, consolidando una propuesta que tuvo su debut el año pasado y que se convirtió en uno de los puntos de encuentro del Predio Ferial.

Tras reunir en su primera edición a artesanos, emprendedores, diseñadores, productores gastronómicos y artistas en un espacio pensado para potenciar la producción cultural local, este año el sector se presenta renovado y con una propuesta ampliada que reunirá a 141 feriantes y expositores.

La nueva disposición del espacio integra a 50 feriantes del Mercado Cultural, 60 emprendedores de MECA (Mujeres Emprendedoras de Catamarca) y 31 expositores del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), conformando una amplia vidriera para la producción local y regional que podrán visitarse diariamente de 14 a 23 hs.

Todo el recorrido fue diseñado alrededor del escenario central que se consolida como el corazón de la propuesta artística y cultural, con una estructura de mayor dimensión que el de la edición anterior, pensado para mejorar tanto la puesta en escena como la experiencia de artistas y espectadores.

Allí se desarrollará una programación permanente de música y danza que acompañará cada jornada, generando un espacio de encuentro entre artistas, emprendedores y público.

La propuesta gastronómica también crece en esta edición con la incorporación de 15 foodtrucks que funcionarán hasta las 3 am, ampliando las opciones para quienes visiten el mercado.

Uno de los sectores que continuará siendo protagonista será el Patio Cervecero, que reunirá a nueve productores cerveceros y ocho stands complementarios ubicados en el área externa del Mercado Cultural. Este sector funcionará hasta las 3 am y contará con una ubicación privilegiada, con vista directa al escenario principal.

Las mejoras también alcanzan a los servicios e infraestructura, entre ellas se destacan la ampliación de los sanitarios, que duplican su capacidad respecto del año pasado, y un nuevo acceso al sector por la Av. Padre Sonzini que incluye una caminería que conecta El Mercado directamente con El Patio, facilitando la circulación de los visitantes y mejorando la accesibilidad dentro del Predio Ferial.

PONCHO 2026 – CARTELERA ESCENARIO MERCADO CULTURAL

VIERNES 17

Ballet El Taller

Chef

Maite Díaz

Lautaro Cancino

Raúl Acevedo

Compañía de Danzas Semillas Gauchas

Lucas Tapia

DJ Set

La Huella Catamarca

Carla Romero

Riqra

SÁBADO 18

Alma de horizonte – Ballet FME

Emir Martínez

Ballet folklórico Flor de Cardón

Andrea Ochoa

Exequiel Olmos

Glenda J

DJ Set

La Banda de René

Adrián Luna

Para Bailar

DOMINGO 19

Franco reyes

Los Luceros del Chamamé

Dúo San Fernando

Mauricio Páez

Cautivos Ballet

Chacareros Folk

Lisandro Delgado

DJ Set

Ballet Cuesta del Portezuelo

Leo Rasgido y su violín carpero

La Va-k Sagrada

LUNES 20

Clementina

Fer Fernández

Prisma

Milba

La Vorágine rock

Mustang

Vane Martínez

DJ Set

Inner Fall

Nevermind

La Pez-era

MARTES 21

Ballet Folklórico Los Amigos

Altamirada Folk

Los Quilmeños

Marcelo Costas

Pablo Figueroa

Grupo Remembranza Tango

De Puro Guapo

DJ Set

César Ayosa y su banda

Sapikuna

La Nuestra

MIÉRCOLES 22

Academia de Danzas Folclóricas Reflejos de Tradición

Dudy Heredia

Florencia Tula

Los Piedrablanqueños

Wayná Folk

La Legión del Matrero

Smoke Death

Neitors

DJ Set

Euforia

Norte Impasible

Mortadela Slim

JUEVES 23

Academia de Danzas Folklóricas y Malambo La Santa Federación

Daniel Ernesto Polti

Mariano Romero

Mariano Acosta

Academia de Danzas Folklóricas Renacer

Borrando Fronteras

Valentín Asesor

Takiri Ballet

DJ Set

Sesión Urbana – Divergentes Crew, Nachowav, Catamarca Trap, Lucaz Rage y Nahu

Sol Margueliche

Reggae Activo

VIERNES 24

Ya Vas a Ver

Fulanos del Rock

Dios Sabrá

Carolina Ibarra

Disturbio

Disruptiva

Paseando por Roma

Valeria Argerich

DJ Set

Juan Martín Angera

Lupercales

La NN

SÁBADO 25

Diego Ávila

Luz Delgado

El Ballet Juntos

Mariángeles

Rocky Costa

Gold Stars

Flor de Lima

DJ Set

Jomaray

Darío Mercado

Ileana Martínez

DOMINGO 26

Academia Espíritu Gaucho

Julio Maidana

Brisas del Chamamé

Sonckoy Suma

Emilce Quinteros

Ballet Allpamasca

Carnavacopla

DJ Set

Los Aguirre Folk

Fran y Rocío

Los del Milagro