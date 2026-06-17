CON NUEVO INGRESO, ESCENARIO AMPLIADO Y MÁS DE 140 EXPOSITORES
El Mercado Cultural volverá a ser uno de los espacios destacados de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, consolidando una propuesta que tuvo su debut el año pasado y que se convirtió en uno de los puntos de encuentro del Predio Ferial.
Tras reunir en su primera edición a artesanos, emprendedores, diseñadores, productores gastronómicos y artistas en un espacio pensado para potenciar la producción cultural local, este año el sector se presenta renovado y con una propuesta ampliada que reunirá a 141 feriantes y expositores.
La nueva disposición del espacio integra a 50 feriantes del Mercado Cultural, 60 emprendedores de MECA (Mujeres Emprendedoras de Catamarca) y 31 expositores del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), conformando una amplia vidriera para la producción local y regional que podrán visitarse diariamente de 14 a 23 hs.
Todo el recorrido fue diseñado alrededor del escenario central que se consolida como el corazón de la propuesta artística y cultural, con una estructura de mayor dimensión que el de la edición anterior, pensado para mejorar tanto la puesta en escena como la experiencia de artistas y espectadores.
Allí se desarrollará una programación permanente de música y danza que acompañará cada jornada, generando un espacio de encuentro entre artistas, emprendedores y público.
La propuesta gastronómica también crece en esta edición con la incorporación de 15 foodtrucks que funcionarán hasta las 3 am, ampliando las opciones para quienes visiten el mercado.
Uno de los sectores que continuará siendo protagonista será el Patio Cervecero, que reunirá a nueve productores cerveceros y ocho stands complementarios ubicados en el área externa del Mercado Cultural. Este sector funcionará hasta las 3 am y contará con una ubicación privilegiada, con vista directa al escenario principal.
Las mejoras también alcanzan a los servicios e infraestructura, entre ellas se destacan la ampliación de los sanitarios, que duplican su capacidad respecto del año pasado, y un nuevo acceso al sector por la Av. Padre Sonzini que incluye una caminería que conecta El Mercado directamente con El Patio, facilitando la circulación de los visitantes y mejorando la accesibilidad dentro del Predio Ferial.
PONCHO 2026 – CARTELERA ESCENARIO MERCADO CULTURAL
VIERNES 17
Ballet El Taller
Chef
Maite Díaz
Lautaro Cancino
Raúl Acevedo
Compañía de Danzas Semillas Gauchas
Lucas Tapia
DJ Set
La Huella Catamarca
Carla Romero
Riqra
SÁBADO 18
Alma de horizonte – Ballet FME
Emir Martínez
Ballet folklórico Flor de Cardón
Andrea Ochoa
Exequiel Olmos
Glenda J
DJ Set
La Banda de René
Adrián Luna
Para Bailar
DOMINGO 19
Franco reyes
Los Luceros del Chamamé
Dúo San Fernando
Mauricio Páez
Cautivos Ballet
Chacareros Folk
Lisandro Delgado
DJ Set
Ballet Cuesta del Portezuelo
Leo Rasgido y su violín carpero
La Va-k Sagrada
LUNES 20
Clementina
Fer Fernández
Prisma
Milba
La Vorágine rock
Mustang
Vane Martínez
DJ Set
Inner Fall
Nevermind
La Pez-era
MARTES 21
Ballet Folklórico Los Amigos
Altamirada Folk
Los Quilmeños
Marcelo Costas
Pablo Figueroa
Grupo Remembranza Tango
De Puro Guapo
DJ Set
César Ayosa y su banda
Sapikuna
La Nuestra
MIÉRCOLES 22
Academia de Danzas Folclóricas Reflejos de Tradición
Dudy Heredia
Florencia Tula
Los Piedrablanqueños
Wayná Folk
La Legión del Matrero
Smoke Death
Neitors
DJ Set
Euforia
Norte Impasible
Mortadela Slim
JUEVES 23
Academia de Danzas Folklóricas y Malambo La Santa Federación
Daniel Ernesto Polti
Mariano Romero
Mariano Acosta
Academia de Danzas Folklóricas Renacer
Borrando Fronteras
Valentín Asesor
Takiri Ballet
DJ Set
Sesión Urbana – Divergentes Crew, Nachowav, Catamarca Trap, Lucaz Rage y Nahu
Sol Margueliche
Reggae Activo
VIERNES 24
Ya Vas a Ver
Fulanos del Rock
Dios Sabrá
Carolina Ibarra
Disturbio
Disruptiva
Paseando por Roma
Valeria Argerich
DJ Set
Juan Martín Angera
Lupercales
La NN
SÁBADO 25
Diego Ávila
Luz Delgado
El Ballet Juntos
Mariángeles
Rocky Costa
Gold Stars
Flor de Lima
DJ Set
Jomaray
Darío Mercado
Ileana Martínez
DOMINGO 26
Academia Espíritu Gaucho
Julio Maidana
Brisas del Chamamé
Sonckoy Suma
Emilce Quinteros
Ballet Allpamasca
Carnavacopla
DJ Set
Los Aguirre Folk
Fran y Rocío
Los del Milagro