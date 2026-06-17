La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a la comunidad a visitar la muestra del 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca, que permanece abierta al público en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

La exposición reúne las obras de 40 artistas seleccionados entre cerca de 200 postulaciones recibidas en esta edición, que por primera vez tuvo carácter regional y convocó a creadores de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

La muestra ofrece un amplio recorrido por las diversas expresiones del arte contemporáneo del NOA, a través de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, grabado, cerámica, textil y técnicas mixtas. Las obras proponen miradas sobre el territorio, la memoria, la identidad, los vínculos y las problemáticas que atraviesan a la región, dando cuenta de la riqueza y diversidad de las producciones artísticas actuales.

Entre las piezas exhibidas se encuentran las obras galardonadas con los premios adquisición del salón, que pasarán a formar parte del patrimonio artístico de la provincia: el primer premio otorgado al artista santiagueño Rodolfo Edgardo Soria por la obra “Diluvio. Algo estaremos haciendo mal?”, el segundo premio a la artista catamarqueña Viviana Raquel Averboch “Tiempos violentos” y el tercer premio al tucumano Emiliano D’Amato Mateo con la obra textil “Laberinto”.

Desde su creación en 2020, en el marco del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca, el Salón de Artes Visuales se consolidó como uno de los espacios más importantes para la promoción y difusión de las artes visuales de la provincia. Su crecimiento y apertura a toda la región fortalecen el intercambio entre artistas y enriquecen el panorama cultural del noroeste argentino.

La muestra puede visitarse de manera gratuita en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 horas.