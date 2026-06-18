Representantes de la Municipalidad de la Capital participaron del XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, realizado en la ciudad de Granollers, España. En dicho encuentro global se presentaron los principales ejes educativos y programas que posicionan a Catamarca Capital como una Ciudad Educadora comprometida con la inclusión, la innovación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La delegación estuvo integrada por la especialista Patricia Lobo, administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, y la licenciada Eugenia Gordillo, asesora del área, quienes representaron institucionalmente a la ciudad en este espacio que reunió a más de 500 gobiernos locales de todos los continentes adheridos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

En el marco del congreso, las funcionarias catamarqueñas expusieron en la Mesa Latinoamericana, un espacio de intercambio conformado por las capitales y localidades de la Red Internacional de la región.

Allí compartieron experiencias de gestión junto con representantes de ciudades de gran trayectoria como Rosario, San Justo, San Pablo, Medellín, Curitiba, Montevideo, Santa Fe y Passo Fundo, entre otras.

El eje del debate estuvo centrado en el rol de los gobiernos locales frente a los desafíos de sociedades polarizadas, analizando estrategias orientadas a fortalecer el pensamiento crítico, la convivencia democrática, la participación ciudadana y la cohesión social.

Durante su exposición, Catamarca Capital presentó el proceso de construcción de su propio proyecto educativo y destacó iniciativas de gran impacto local.

Entre las experiencias compartidas se resaltaron las acciones de educación inclusiva bajo el programa de fortalecimiento específico, las escuelas territoriales barriales, el plan municipal de idioma inglés (PMI), la educación financiera a través de la iniciativa «Aprender a Emprender» y las propuestas de educación ambiental y movilidad sostenible.

Asimismo, se puso en valor el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET para la generación de información estratégica, incluyendo estudios sobre trayectorias estudiantiles, cartografías sociales digitales y la elaboración de un Plan Educativo Integral con un claro enfoque territorial.

La participación en este congreso se enmarca en el proceso iniciado con la adhesión formal del municipio a la AICE, aprobada mediante la Ordenanza Municipal N.º 8806/25. Como parte de este recorrido, en abril de este año la ciudad fue sede de una jornada institucional junto con las autoridades de la Delegación para América Latina de la red, consolidando una política pública que entiende a la educación como el eje transversal del desarrollo urbano.

Para dar continuidad a esta agenda de trabajo, la Delegación para América Latina de la AICE convocó a un encuentro virtual de reflexión para el próximo jueves 18 de junio. En esta instancia, las ciudades participantes compartirán los aprendizajes y las proyecciones surgidas de la experiencia europea, fortaleciendo la construcción colectiva de respuestas frente a los retos que enfrentan las comunidades en la actualidad.

Los registros fotográficos y las conclusiones completas de las jornadas académicas presentadas en España pueden consultarse en los canales oficiales de comunicación de la Secretaría de Educación de la Capital.

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