Con el objetivo de garantizar que cada niño y niña de la ciudad aprenda a leer y escribir en tiempo y forma, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Trabajo 2026 de la propuesta pedagógica DALE! (Derecho a Aprender a Leer y Escribir). La jornada tuvo lugar en la Escuela Municipal N° 1 «El Principito» y contó con la participación activa de los docentes de apoyo escolar de todo el sistema capitalino.

Bajo la coordinación del Equipo de Fortalecimiento Pedagógico Municipal, el encuentro permitió realizar un balance de las metas alcanzadas y planificar las acciones estratégicas para el presente ciclo lectivo. El programa DALE! se destaca por su enfoque de acompañamiento personalizado, diseñado específicamente para alumnos que presentan dificultades en su proceso de alfabetización inicial, brindándoles herramientas que fortalecen su trayectoria escolar.

Al respecto, la Lic. Yanina Del Pino destacó el valor del recurso humano municipal: «El compromiso de nuestros docentes es la pieza fundamental para que el Plan de Alfabetización Inicial sea un éxito. Su dedicación permite que ningún estudiante se quede atrás, transformando las dificultades en oportunidades de aprendizaje real».

Con estas acciones, la Municipalidad de la Capital, bajo el firme compromiso del intendente Gustavo Saadi, afianza más la premisa de una educación pública de calidad, enfocada en nivelar las oportunidades de aprendizaje desde los primeros años de escolaridad.