El Nodo Tecnológico fue el escenario del primer encuentro del año del Programa Municipal de Inglés, denominado “Teamwork Building Workshop”. La jornada reunió a docentes de los niveles primario y secundario del Sistema Educativo Municipal con el objetivo de coordinar estrategias y fortalecer los vínculos pedagógicos de cara al inicio del ciclo lectivo.

A diferencia de una reunión tradicional, la jornada se desarrolló bajo un formato de taller dinámico que promueve el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica docente. Los ejes principales del encuentro fueron: Articulación de Niveles: El fortalecimiento de la transición educativa entre la primaria y la secundaria.

Además, se trabajó la Proyección de Metas: La creación de un «vision board» (tablero de visión), una herramienta creativa donde los docentes plasmaron sus objetivos, desafíos e ideas innovadoras para el aula.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el Bienestar Docente, donde se generó un espacio de reflexión dedicado al equilibrio entre la vida personal y la exigente tarea de enseñar, entendiendo que el bienestar del educador es clave para el éxito del alumno.

Este taller marca el punto de partida de un año que promete consolidar la enseñanza de idiomas en la Capital, tal como lo anunció el intendente de la Capital Gustavo Saadi, este proyecto se consolida año a año resaltando la importancia de la construcción colectiva y el trabajo en equipo como motores de una educación pública de vanguardia.