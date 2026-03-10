3. Una ceremonia más ágil (y con menos música en vivo)

Si sos de los que sufren con las galas de cuatro horas, esta noticia es para vos. La Academia decidió limitar las interpretaciones musicales en vivo a solo dos de las cinco canciones nominadas. El objetivo es darle más aire a los discursos de agradecimiento y agilizar el ritmo televisivo. ¿Qué pasa con las otras tres canciones? Se integrarán a la gala mediante segmentos audiovisuales preproducidos de alta calidad, permitiendo que la música esté presente sin detener el flujo de los premios.

4. Hitos generacionales: Chalamet vs. Brando

La categoría de Mejor Actor está que arde. Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supreme, alcanzó su tercera nominación antes de los 35 años, superando un récord de Marlon Brando que estaba vigente desde 1954. Si Chalamet se lleva la estatuilla a los 30, quedaría apenas por detrás de Adrien Brody como el ganador más joven de la historia. Por otro lado, la veteranía también brilla: Amy Madigan vuelve a estar nominada tras 40 años de su primera mención, un intervalo de tiempo que solo Judd Hirsch ha superado.

5. Justicia para los cineastas refugiados

Quizás el cambio más ético y profundo de este año. La categoría de Mejor Película Internacional actualizó sus reglas para permitir que directores en situación de asilo o refugio puedan representar a sus países de origen (o de acogida), incluso sin el respaldo oficial de los comités de sus naciones natales. Es un golpe directo a la censura de regímenes autoritarios, asegurando que las historias necesarias lleguen a la plataforma más grande del mundo sin importar las tensiones diplomáticas.

Esta edición 98 no es solo una entrega de premios; es el manifiesto de una industria que está aprendiendo a escuchar mejor, a votar con conciencia y a abrirle la puerta a voces que antes quedaban en el margen. El 15 de marzo, Hollywood se mira al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, parece que le gusta lo que ve.