En el marco del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia, la Comisión de Legislación General mantuvo una reunión para analizar dos iniciativas vinculadas al sistema de justicia: el proyecto de reiterancia delictiva y la creación del banco de perfiles genéticos. El encuentro estuvo presidido por el diputado provincial y presidente de la comisión, Exequiel Moreno, junto al secretario Germán Scolamieri.

También participó la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Paola Fedeli y los diputados provinciales Nicolás Zavaleta, Juan Carlos Ledesma, Cinthya Gambarella, María Argerich, María de los Ángeles Herr, Natalia Ponferrada, Tiago Puente, Carlos Aibar, Luis Fadel, Laura Quintero, Fernando Baigorri, Francisco Monti, Natalia Saseta y Gustavo Pérez Díaz.

Durante la reunión expusieron autoridades del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal general Alejandro Gober, junto a Jonathan Felztyna, Facundo Barros Jorrat, Paola González Pinto y Juan Manuel Sánchez Ruiz. Además estuvo presente el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Hernán Martel, y especialistas del área genética, Romina Unzaga y Damián Menéndez.

Al referirse al proyecto de reiterancia delictiva, el fiscal general Alejandro Gober explicó que en el año 2025 se registraron más de 33 mil casos penales en la provincia y que el sistema cuenta con cuatro juzgados de garantías que intervienen en audiencias vinculadas a medidas como la prisión preventiva. En ese sentido, señaló que “en 2024 hubo 36 audiencias y en 2025 pasamos a 52, de las cuales el 80% fue confirmado”.

Gober sostuvo que la iniciativa busca convertirse en una herramienta para acreditar el riesgo procesal, estableciendo con mayor claridad cuándo existe peligro de fuga o riesgo para el proceso. “Con esto vamos a reducir las detenciones arbitrarias”, afirmó, y agregó que la reiterancia no agrava la pena, sino que funciona como una variable más que el juez tendrá en cuenta al momento de tomar una decisión. Además destacó que la medida fortalece la protección de las víctimas, especialmente en casos de violencia familiar y frente a personas reincidentes.

Por su parte, el fiscal Facundo Barros Jorrat explicó que “la prisión preventiva no viene a castigar de forma anticipada, sino a asegurar los fines del proceso”, remarcando el carácter procesal de esta herramienta dentro del sistema penal.

En relación al proyecto de banco de perfiles genéticos, la especialista Romina Unzaga destacó que se trata de “un paso importante que tenemos que dar”, y recordó que en Catamarca hace más de cinco años se realizan estudios de ADN con recursos del presupuesto provincial. En ese sentido aclaró que el ADN utilizado en el banco de datos tendrá exclusivamente fines de identificación.

Finalmente, Gober explicó que esta herramienta permitirá vincular perfiles genéticos con hechos delictivos, generando mayor objetividad probatoria. “Es una prueba difícil de refutar y también permitirá controlar posibles contaminaciones en la escena del crimen, descartando restos biológicos que no correspondan al hecho investigado y enfocando la búsqueda en el perfil correcto”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación General, Exequiel Moreno, valoró la participación de las autoridades judiciales y remarcó la importancia de este tipo de instancias de trabajo conjunto. “Desde la comisión consideramos fundamental escuchar a quienes están todos los días trabajando en el sistema judicial. Estos aportes de los fiscales y especialistas nos permiten enriquecer el debate legislativo y avanzar en herramientas que fortalezcan la justicia y brinden mayor seguridad a los catamarqueños”, expresó.