El secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Nicolás Verón, advirtió que el actual contexto económico está afectando de manera directa la capacidad financiera de los municipios, en un escenario marcado por la caída de la actividad económica y la consecuente disminución de los recursos coparticipables.

“El proceso inflacionario no solo deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores; también golpea con fuerza las finanzas de los gobiernos locales”, señaló el funcionario. En ese sentido, explicó que, así como miles de familias deben reorganizar sus gastos para llegar a fin de mes, muchos municipios se ven obligados a administrar recursos cada vez más limitados.

Verón remarcó que la coparticipación municipal depende en gran medida de la recaudación nacional y provincial, por lo que la retracción económica está generando una merma significativa en los ingresos que reciben las administraciones locales.

“Las decisiones económicas que se toman a nivel nacional tienen consecuencias concretas en cada pueblo y en cada ciudad. Cuando cae la recaudación, no solo se resienten las cuentas de la Nación o de la Provincia: también se ven afectados los servicios, las obras y las políticas públicas que sostienen los municipios”, explicó.

En este contexto, el secretario de Asuntos Municipales sostuvo que la responsabilidad de los intendentes será clave para atravesar esta etapa con prudencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

“En un escenario complejo como el actual, gobernar exige cuidar cada peso y priorizar las verdaderas necesidades de la gente”, afirmó.

Finalmente, Verón indicó que el Gobierno de la Provincia impulsará herramientas orientadas a fortalecer la transparencia y la administración responsable del gasto público municipal.

“Vamos a trabajar para garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos y evitar que se generen estructuras de costos que luego resulten insostenibles para las economías municipales”, concluyó.