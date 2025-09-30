La Municipalidad de la Capital realizó una nueva entrega de lentes del programa “Te Veo Bien”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la salud visual a los vecinos y vecinas capitalinos. el acto se desarrolló en el Complejo Urbano Girardi, donde se entregaron 100 lentes a personas que participaron en los operativos de salud y campañas de prevención de glaucoma y retinopatía diabética. en cinco años, el programa ya ha entregado cerca de 20.000 lentes en toda la ciudad.

Durante un breve acto, el Secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella, destacó que la iniciativa responde a la demanda de los vecinos y es el resultado de una gestión empática y cercana. «Son los mismos vecinos quienes dicen que necesitan en su barrio. Así van surgiendo un montón de iniciativas populares que van cubriendo necesidades sociales», afirmó.

También, el funcionario puso énfasis en el gran trabajo del equipo de la Subsecretaría de Salud y de sus responsables, a quienes reconoció por el éxito de las campañas de glaucoma, la principal causa de ceguera. el secretario mencionó que, en cada operativo, se recibieron casi 200 consultas, lo que demuestra la importancia de la prevención y el cuidado de la salud visual en los barrios.

En este sentido, Natella aseguró que el programa «Te Veo Bien» no se detendrá y que continuará atendiendo a la demanda de los vecinos. «Pasará el 26 y el lunes 27 y el martes 28 estaremos trabajando nuevamente en los barrios para el programa Te Veo Bien y para un montón de iniciativas que lleva adelante nuestro intendente Gustavo Saadi…iniciativas que claramente están en cercanía con la gente es la prioridad de la gestión” concluyó.

Por su parte, el diputado provincial, Gustavo Aguirre, se mostró orgulloso de acompañar una gestión que «responde con trabajo, con gestión, pero además con ternura». aguirre destacó la evolución del rol municipal, que ha pasado del alumbrado y la limpieza a implementar políticas públicas para garantizar derechos a los vecinos y a las vecinas, lo que representa una forma de hacer política que mejora la calidad de vida de las personas.

El diputado afirmó que los discursos que descalifican lo público y la degradación sistemática del Estado se responden con trabajo y gestión. «Si hay algo que caracteriza la política del intendente Gustavo Saadi es que ha hecho de la ternura una forma de hacer política y una forma de alcanzar los objetivos de su gestión», expresó.

Por último, la Subsecretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria, detalló que los lentes entregados hoy corresponden a operativos masivos, y agregó que, en lo que va del año, ya se han entregado más de 1.500. la doctora también informó a los vecinos que, para acceder a los lentes gratuitos, deben presentar la solicitud original, fotocopia del DNI, una negativa de ANSES y la receta del oftalmólogo, sin importar si la consulta fue particular o en un hospital.

Acompañaron en el acto el Secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella; el diputado provincial, Gustavo Aguirre; el Ministro de Transporte, Eduardo Andrada; la Subsecretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria; la Directora General de Salud, Cintia Ripoll; el concejal, Juan Pablo Dusso, y el Director del Punto Joven, Carlos Ponce.