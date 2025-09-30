Lo informó la ministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de “X”. Lo atraparon en Lima. Es el octavo detenido por los crímenes de Lara, Brenda y Morena.

“El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”, tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar la noticia sobre el arresto del ladero de “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Al ser detenido en Perú alegó que llegó a ese país engañado por un narco mafioso.

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Tiene pedido de captura internacional.

Por el triple femicidio los primeros en caer fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.

La novedad de la captura de Ozorio, llegó 20 minutos después de las 19. “Estamos trabajando su extradición a la Argentina”, agregó la ministra Bullrich en su publicación.

Justamente, esta madrugada la PFS había allanado cuatro objetivos en busca del prófugo. Los allanamientos se hicieron alrededor de las 4 y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Ozorio residía en el asentamiento conocido como Villa 21.24. También frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Lo hacía hasta que el hallazgo de los tres cuerpos y su vinculación con “Pequeño J”.