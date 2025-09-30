La Municipalidad de la Capital, bajo la gestión del intendente Gustavo Saadi, inauguró la primera pista de BMX semiprofesional de la provincia en el Parque Adán Quiroga. Cabe destacar que, esta obra, una de las mejores infraestructuras deportivas de la ciudad, fue ejecutada en su totalidad por personal de la Secretaría de Ambiente y financiada con fondos municipales para concretar este proyecto de gran envergadura.

Durante el acto, el intendente Saadi valoró el trabajo de los empleados municipales y destacó su iniciativa y la calidad de la labor realizada. También agradeció a los integrantes de la Asociación de BMX de Catamarca, quienes dieron el «empujoncito» necesario para que la pista se concretara.

En este sentido, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Nicolás Acuña, coincidió en que el proyecto se concretó en un «tiempo récord» gracias al equipo de la secretaría y al personal municipal. Acuña señaló que la recuperación de este espacio es parte de un plan de manejo del parque y que la gestión lleva recuperados casi 10 espacios verdes en el último año. El funcionario también agradeció a los ciclistas de la asociación, quienes aportaron la idea, la parte técnica y también trabajaron físicamente en la obra.

El circuito, que tiene un recorrido total de 320 metros, fue diseñado para cumplir con los requerimientos de la Federación Argentina de BMX. Además, la obra va más allá de lo deportivo, ya que transformó un área que antes era insegura y oscura en un espacio renovado, reforestado e iluminado que se integra de manera orgánica a la estética del entorno del parque.

Como parte de las mejoras, se realizó una completa parquización que incluyó nuevas áreas verdes y un sistema de riego integrado para su mantenimiento. Se incorporaron más de 100 árboles para contribuir al pulmón verde de la ciudad y se instalaron cestos de residuos y gradas de madera plástica para el público. Pensando en el confort de los espectadores, se añadió un patio matero en la zona de ingreso y puntos de hidratación.

Para extender los horarios de uso de la pista, la Municipalidad instaló iluminación 100% LED, lo que garantiza la seguridad de los deportistas y vecinos que utilicen el espacio. También se instaló un sistema humidificador para que los competidores y el público puedan refrescarse en épocas de altas temperaturas. Se destaca que el uso de la pista será 100% gratuito para todos los competidores.

La pista de BMX potencia a los deportistas locales y fomenta el uso recreativo del Parque Adán Quiroga para todos los vecinos y vecinas capitalinos. El ciclista local Valentín Fernández, piloto de BMX, agradeció al intendente por hacer «posible todo esto» y felicitó a la Municipalidad por terminar el trabajo en «tiempo récord». Por su parte, Maximiliano Nughes, presidente de la Asociación de BMX, también agradeció al intendente y a la Secretaría de Ambiente por la «calidad» de la obra.

Por último, el intendente Gustavo Saadi invitó a todos los vecinos a disfrutar y cuidar el parque, que «cada vez está más lindo», y adelantó que en un futuro cercano se podrán presenciar competencias en el nuevo circuito.

Acompañaron al intendente el Secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Nicolás Acuña; el Secretario de Deporte de la provincia, Guillermo Perna; el diputado provincial, Gustavo Aguirre; la diputada provincial, Cecilia Barros; el Presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; y la concejal, Leticia Romero.