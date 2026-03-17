La Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital informa a la comunidad que, debido a la excelente respuesta y alta demanda de los vecinos, se ha completado la aplicación total del primer lote de vacunas antigripales en todos los centros de salud municipales. El éxito de esta etapa inicial refleja el compromiso de la población con la prevención, permitiendo alcanzar los objetivos sanitarios previstos de manera anticipada

Es necesario destacar que, de manera momentánea, no hay stock de dosis antigripales en los centros de salud de la Capital. La Municipalidad se encuentra en comunicación permanente con el Ministerio de Salud de la Nación, aguardando el envío del segundo lote de vacunas para retomar la atención de inmediato.

Se solicita a la población no concurrir a los centros de salud por esta vacuna específica hasta tanto se anuncie oficialmente la llegada de la nueva partida. Una vez que las dosis ingresen al sistema municipal, se informará la reanudación de la campaña a través de los canales de comunicación oficiales de la Municipalidad de la Capital.

Cabe destacar que el resto de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación continúan aplicándose con total normalidad en los horarios habituales.

Agradecemos la colaboración y el compromiso de los vecinos con la salud pública.