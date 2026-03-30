La Municipalidad de la Capital, a través de su Dirección de Bromatología, recibió a una delegación de inspectores de la localidad de Chumbicha con el objetivo de transferir conocimientos y metodologías de trabajo vinculadas a la protección de la salud pública. el encuentro, realizado en las oficinas de CERCA, forma parte de una política de cooperación intermunicipal impulsada por la gestión capitalina al frente del intendente Gustavo Saadi.

Tras una recepción técnica, los equipos de ambos municipios se trasladaron al territorio para realizar inspecciones conjuntas. el operativo inició en una gran superficie comercial de la avenida Hipólito Yrigoyen y se extendió a diversos locales del sector, permitiendo que los visitantes observen «en vivo» los protocolos de fiscalización que aplica la Capital.

En este sentido, la administradora de Bromatología de la Capital, Zulma Buenader, destacó la apertura institucional: «Invitamos a los colegas de Chumbicha para que puedan ver de cerca cómo ejecutamos los controles de manera regular. es fundamental compartir nuestra experiencia para que los estándares de calidad se repliquen en toda la provincia».

Por su parte, el director de Bromatología de Chumbicha, Roberto Quinteros, agradeció la oportunidad: «Nuestra localidad está en pleno crecimiento y buscamos profesionalizar a nuestros inspectores. vinimos a capacitarnos con el equipo de la Capital para implementar estos mismos controles y brindar un servicio de excelencia a nuestra comunidad».

Esta iniciativa mantiene el liderazgo técnico de la Municipalidad de la Capital en materia de Seguridad Alimentaria. al fortalecer los vínculos con municipios de la provincia, se construye una red de prevención más robusta que garantiza que los alimentos consumidos por los ciudadanos cumplan con todas las normativas de higiene y salubridad vigentes.