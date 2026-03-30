La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Educación, llevó a cabo el 1º Encuentro de Alfabetización Avanzada. La jornada, que se desarrolló en modalidad de taller presencial durante los turnos mañana y tarde, reunió a los equipos directivos y docentes de las Escuelas Municipales con el objetivo de unificar criterios pedagógicos y potenciar la enseñanza en el segundo ciclo de la primaria.

Coordinado por el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico, el encuentro propició un espacio de reflexión profunda sobre las prácticas áulicas actuales. El enfoque principal estuvo puesto en la transición hacia una evaluación formativa, que permite acompañar el progreso real de cada estudiante en su trayectoria de alfabetización.

Durante la dinámica de taller, los docentes trabajaron en la construcción de acuerdos institucionales, una herramienta fundamental para que todas las escuelas del sistema manejen los mismos estándares de exigencia y acompañamiento.

Los resultados concretos de la jornada incluyeron, reflexión sobre los desafíos actuales en la enseñanza de la lengua, inicio de la planificación de proyectos específicos para el aula e intercambio de experiencias exitosas entre las diferentes instituciones municipales.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura destacaron que la Alfabetización Avanzada es el pilar que garantiza que los niños y niñas terminen su escolaridad primaria con las herramientas necesarias para enfrentar la secundaria: «No se trata solo de que sepan leer, sino de que puedan usar el lenguaje para aprender, investigar y expresarse críticamente».

Con este primer encuentro, el municipio de la Capital, a cargo del intendente Gustavo Saadi, apuesta a la vanguardia educativa, invirtiendo en la formación continua de sus docentes para asegurar un futuro con mejores oportunidades para todos sus estudiantes.