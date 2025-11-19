La Municipalidad de la Capital continúa avanzando en su plan de reconversión lumínica a tecnología LED, ratificando su compromiso con la modernización y la sostenibilidad urbana. En este marco, el intendente Gustavo Saadi realizó una recorrida por los barrios 40 Viviendas Norte, 50 Viviendas Norte y La Isla , donde se construyó la instalación de 140 nuevas luminarias.

Con estos recientes avances, la ciudad ya alcanza un impresionante 92% de cobertura para convertirse en un territorio cien por cien LED, una meta planteada desde el inicio de la gestión municipal. La Municipalidad está muy cerca de lograr este objetivo, lo que representa un paso significativo hacia una ciudad más moderna y eficiente.

Las nuevas luces LED fueron colocadas estratégicamente en el cuadrante principal comprendido entre las avenidas Terebintos, Combatiente de Malvinas, Choya y Avenida República Dominicana , así como en otros siete cuadrantes de la zona.

Esta obra de iluminación LED beneficia directamente a más de 360 personas , mejorando la calidad de vida de los habitantes y ampliando la cobertura lumínica. El recambio no solo proporciona una mejor visibilidad en las calles, lo que contribuye directamente a la seguridad de los vecinos, sino que también favorece la reducción del consumo energético, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la Municipalidad.

Acompañaron al intendente en la recorrida el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo ; la diputada provincial Cecilia Barrios ; el concejal del circuito 7, Matías Funes ; el director de Alumbrado Público, Cristian Argañaraz , entre otras autoridades.