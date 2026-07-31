Después del pedido realizado por Catamarca Despierta y la rápida respuesta de la concejal Leticia Romero, personal de la Municipalidad de la Capital llevó adelante tareas de desmalezado y limpieza en la cancha del barrio.

💚 Hoy la imagen es otra: los chicos y jóvenes ya regresaron a este espacio para disfrutar, compartir y jugar al fútbol como se merece el barrio.

👏 Queremos destacar la predisposición de la Municipalidad de la Capital por escuchar las necesidades de los vecinos y brindar respuestas concretas cuando se trabaja de manera conjunta.

Sabemos que faltan cosas por mejorar pero siguen avanzando, un espacio permite recuperar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

⚽ Porque una cancha limpia es más deporte, más inclusión y más oportunidades para nuestros jóvenes.

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