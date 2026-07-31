Después del pedido realizado por Catamarca Despierta y la rápida respuesta de la concejal Leticia Romero, personal de la Municipalidad de la Capital llevó adelante tareas de desmalezado y limpieza en la cancha del barrio.

Hoy la imagen es otra: los chicos y jóvenes ya regresaron a este espacio para disfrutar, compartir y jugar al fútbol como se merece el barrio.

Queremos destacar la predisposición de la Municipalidad de la Capital por escuchar las necesidades de los vecinos y brindar respuestas concretas cuando se trabaja de manera conjunta.

Sabemos que faltan cosas por mejorar pero siguen avanzando, un espacio permite recuperar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Porque una cancha limpia es más deporte, más inclusión y más oportunidades para nuestros jóvenes.

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