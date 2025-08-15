VISITAS GUIADAS PARA CONOCER EL EDIFICIO Y EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera continúa con su propuesta destinada a acercar a niños, niñas y jóvenes a la historia, la literatura y el patrimonio cultural de Catamarca: el Circuito Herrera.

A través de este proyecto, la biblioteca abre sus puertas a las instituciones educativas para ofrecerles una experiencia integral que combina recorrido histórico, promoción de la lectura y actividades creativas.

Durante la visita guiada, los estudiantes —desde nivel inicial hasta secundario— recorren los espacios más representativos de la institución: desde el auditorio y la sala de lectura, hasta la colección personal del escritor Leonardo Martínez, el área de autores catamarqueños y el sector de reservorio de libros. Además, se les da a conocer la historia del edificio, obra del arquitecto Luis Caravati, que este año cumple 130 años y resguarda más de 33.000 ejemplares.

El circuito incluye también un momento de lectura compartida, con especial énfasis en escritores catamarqueños, y un taller manual en el que los chicos elaboran separadores y otros objetos vinculados al libro, utilizando materiales reciclados para fomentar prácticas sustentables.

Este miércoles 13 de agosto, por la mañana y por la tarde, los pasillos de la Biblioteca se llenaron de voces curiosas y miradas atentas: los estudiantes de tercer grado del Colegio Rodolfo Senet llegaron con cuadernos y preguntas, listos para descubrir los secretos de este edificio centenario. Durante el recorrido, escucharon historias sobre los autores catamarqueños, exploraron las salas con gran curiosidad y se sumergieron en una investigación para un trabajo práctico de Geografía. En el cierre, compartieron sus impresiones en una evaluación grupal, donde destacaron lo aprendido y el orgullo de conocer un espacio que guarda parte de la memoria cultural de la provincia.

“Queremos que cada estudiante se lleve un recuerdo, no solo físico, sino también el valor de nuestra historia y nuestras letras”, expresaron desde la Biblioteca Julio Herrera.

Las instituciones interesadas en participar pueden reservar fecha enviando un mensaje al 383 4598768