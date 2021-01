Entretenimiento

La banda dio señales de vida y adelantó algunos segundos de sus nuevos temas.

Kings Of Leon compartió el teaser de sus 4 nuevas canciones en las redes sociales. La banda, que no lanzaba material nuevo desde el “Walls” del 2016, dio a conocer unos segundos de sus nuevas canciones “Must catch the bandit”, “Feel the way you do”, “Dancing in your head” y “Spin it like we can” a través de la cuenta oficial de instagram. El próximo jueves 7 de enero lanzaran completas las primeras dos, pero todavía no se sabe cuándo saldrá el resto ni el disco que las incluirá.

El bajista Jared Followill había anticipado que la banda estaba trabajando en nuevo material, el cual, por razones desconocidas, tenía fecha de lanzamiento para los últimos meses del 2020 pero finalmente no ocurrió.

Blame it on the holiday “cheer”, but I just feel like sharing. @kingsofleon tweeted “the w8 is nearly over” TEN MONTHS ago. Enough. If you were promised new Kings music in 2 weeks, would you forgive us? Could you? — Jared Followill (@youngfollowill) December 25, 2020

“Culpemos a la “alegría” navideña, pero tengo ganas de compartir. Kings of Leon tuiteó “el w8 casi termina” hace DIEZ MESES. Suficiente. Si te prometieran nueva música de Kings en 2 semanas, ¿nos perdonarías?” dice el menor de los hermanos Followill en su twitter. Creo que todos los fans de KOL están dispuestos a perdonarlos por la demora si es que en breve conocemos nuevas canciones. Mientras tanto, escuchá los adelantos acá:

“Spin it like we can”

“Dancing in your head”

“Feel the way you do”

“Must catch the bandit”