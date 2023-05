Arte

Missy Elliott hace historia al convertirse en la primera rapera en entrar en el Salón de la Fama. Escribió en Twitter: “Quiero decir que esto es ENORME no sólo para mí, sino para todas mis hermanas en el HIPHOP, esta puerta está ahora ABIERTA para mostrar el duro trabajo y lo que muchas de nosotras contribuimos a la MÚSICA. Lloré toda la mañana porque estoy AGRADECIDA, gracias @rockhall y a todos los del comité y Supafriends”.

I want to say this is HUGE not for just me but all my Sisters in HIPHOP this door is now OPEN to showcase the hard work & what many of us contribute to MUSIC. I have cried all morning because I am GRATEFUL thank you @rockhall & all on the committee & Supafriends💜 https://t.co/agHv7puauj

— Missy Elliott (@MissyElliott) May 3, 2023