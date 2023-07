JXC bajo con otro funcionario de CABA y esta vez apunto a la salud

Sin embargo, mientras avanzaba la conferencia de prensa, Quirós se refirió a la situación de Salud en general en la que incluyó a Catamarca. “Lo primero que tiene la salud pública y que ocurre en todas las provincias es que necesita una planificación de largo plazo, que no se trata de solo hacer algún edifico en algún lugar, sino de definir las redes de cuidados progresivos”, dijo el funcionario, al tanto de los últimos debates entre el oficialismo y la oposición por la salud de la Provincia y la construcción de hospitales.

Más adelante, afirmó que lo importante para que el sistema de salud funcione es saber “cómo está distribuida la población en el territorio y cuál es la problemática principal y en base a eso y en el diálogo entre el sistema de salud y la comunidad construir una red de cuidados progresiva, ascendente en complejidad”. “Uno puede tener centros distribuidos pero si un ciudadano va un martes, pregunta por el pediatra y no está, no existe un centro de salud sino un lugar físico donde el servicio es parcial. Cuando alguien va tres veces y no encuentra a su médico, se va a la guardia del hospital y si la guardia está llena lo que anda mal es la atención primaria”, relató.

Posteriormente afirmó que, en base a encuestas, “en Catamarca la gente siente que su principal problema es la falta de salud competente y de calidad” y aseguró que “a esto hay que resolverlo dando funcionamiento a una red de Salud”.

“El sistema no se organiza para sí, no es que solo se pone un hospital o un centro de salud, el sistema se organiza de cara a la ciudadanía”, consideró para luego indicar: “Primero debo descentralizar lo de todos los días, establezco un estadio intermedio para los estudios complementarios y un tercer estadio sería un hospital de derivación”.

“En este marco, el sistema de salud se ocupa de todos los trámites y no el ciudadano, que solo debe ir a donde le indican para que, con una historia clínica electrónica, se puede ver todo lo que le pasó y le hicieron. De eso se trata, de hacer un sistema de salud competente. No se trata de construir edificios, sino de darle funcionalidad en base a lo que la gente necesita”, cerró.