Desde el lanzamiento de “Woman” en 2016, Justice se mantuvo con un pie en el pasado, publicando una reedición de lujo de su primer álbum † y subiéndose al escenario del emblemático Printworks de Londres para celebrar los 20 años de Ed Banger Records.

Durante el tiempo de inactividad, Gaspard Augé publicó su propio álbum solista, “2021’s Escapades”, pero el dúo permaneció tranquilo.

Ahora, la otra mitad de Justice, Pedro Winter, reveló que volverán a la palestra en 2024 con planes de publicar un nuevo álbum y embarcarse en una gira.

La noticia dio la luz durante una entrevista en una radio francesa, en la que el productor y jefe de la discográfica declaró tímidamente: “¿Es una primicia? ¿Lo es? Puedo decírselo ahora. Habrá un nuevo álbum y una nueva gira en 2024”.

The 4th Justice album is DONE ☑️

Ready to roll on 2023 ! pic.twitter.com/1bwPaWoOcc

— Justice Club (@TheJusticeMusic) December 11, 2022