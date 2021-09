Los resultados de las PASO 2021 representan una dura derrota del Frente de Todos

en todo el país, con un resultado negativo incluso en el distrito clave de la provincia

de Buenos Aires, donde se forjó la victoria de 2019.

Pasada la medianoche y con el 95 % de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio

se impone como primer espacio opositor con el 40,16 % de los votos a nivel nacional

versus el 30,93 % del Frente de Todos, recupera terreno bonaerense confirma su

dominio en la Ciudad de Buenos Aires y pone el foco en la resolución de las internas

en territorios centrales como el porteño, el bonaerense y el cordobés.

En unas elecciones 2021 atípicas, marcadas por la pandemia de Covid-19 y las

consiguientes demoras por los protocolos sanitarios, asistieron a los comicios unos

dos tercios de los votantes, el porcentaje más bajo de una elección nacional desde el

regreso de la democracia en 1983.

Pasada la medianoche, la coalición opositora Juntos por el Cambio se impone en los

principales distritos electorales del país: provincia de Buenos Aires, Ciudad de

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En el resto del país hizo una gran

elección dado que se impuso en Entre Ríos (51,78 %), Chubut (39,74 %), Jujuy

(46,45 %), Chaco (44,13 %), La Pampa (48,76 %), Misiones (40,24 %), Salta (29,90

%), Santa Cruz (38,60 %) y Tierra del Fuego (36,45 %).

Por su parte, en Neuquén y Río Negro prevalecieron los partidos locales Movimiento

Popular Neuquino (35,48 %) y Juntos Somos Río Negro (34,74 %).

En Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Tucumán y Santiago del Estero se

impuso el Frente de Todos. A su vez, el oficialismo mantuvo su hegemonía en el

Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas sur y oeste, menos Ituzaingó, Morón

y San Miguel.

Consumada la derrota, el macrismo era pura euforia, y el presidente de la Nación

acusó el golpe.

El presidente Alberto Fernández aseguró que “nada hay más importante que

escuchar” a la ciudadanía, al tiempo que subrayó que “cuando el pueblo se expresa,

acatamos”, al emitir un mensaje en el búnker del Frente de Todos tras conocerse los

resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se

desarrollaron en todo el país.

Junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara

de Diputados, Sergio Massa, el titular del bloque del FpV en la cámara baja, Máximo

Kirchner; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; los precandidatos por la provincia

de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; y los precandidatos por la

Ciudad, Leandro Santoro y Gisela Marziotta, el mandatario se comprometió a

“trabajar denodadamente” para “dar vuelta esta historia” y obtener el

acompañamiento de la ciudadanía en las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Y destacó: “Todos los que estamos aquí le damos importancia a la democracia y no

hay nada más importante que escuchar al pueblo, y cuando se expresa es un dato

que tomamos muy en serio, muy en cuenta, y acatamos”.

“Seguimos viviendo en una pandemia que nos complica muchos la vida, pudimos con

otras fuerzas políticas postergar un mes esta elección”, dijo Fernández, y recordó que

gracias a ese acuerdo para llevar a septiembre las PASO que debían realizarse en

agosto se ganó tiempo para vacunar a “12 millones de personas” más, lo que

permitió “llegar a esta instancia con menos riesgo de contagio” por coronavirus.

Para el mandatario, “esta gran encuesta que son las PASO” es “un dato” que el

Gobierno va a “considerar” y, a partir de esa reflexión, indicó: “A partir de mañana

vamos a trabajar denodadamente para que a la hora de la elección central en

noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos

convencidos de que estamos antes dos modelos de país, el que a todos incluye y el

que a millones deja de lado”.

Fernández arengó que “la campaña acaba de empezar y en noviembre hay que

ganarla”, ya que el Frente de Todos tiene “un compromiso con el país”, al tiempo que

asumió: “Hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido”.

“De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a

prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea”, completó el jefe

de Estado desde el escenario.

“Con Axel y con Cristina hicimos un enorme esfuerzo en este tiempo”, indicó

Fernández, y reconoció: “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos

acompañara como hubiésemos querido”, dijo.

“Escuchamos el veredicto con mucho respeto, hubo errores que hemos cometido y

que no debemos cometer”, admitió el jefe de Estado, aunque valoró que “de los

errores aprendemos”, y completó: “Tengo por delante dos años de gobierno y no voy

a bajar los brazos”.

Relacionado