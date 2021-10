Finalmente volverá a reunirse esta semana la Cámara de Diputados. Lo hará de

manera presencial, y eso ya de por sí es un dato saliente. Pero también se

producirán al inicio de la reunión las juras de dos legisladores que reemplazarán a un

diputado del oficialismo y otro de la oposición que ya no están en la Cámara baja.

En la próxima ceremonia de juramento, Julieta Marcolli asumirá la banca

catamarqueña que ocupaba el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, quien

falleció el último 25 de agosto.

Marcolli sólo completará el mandato de Brizuela, que concluye en diciembre próximo,

de manera que estará en el Congreso poco más de dos meses (65 días).

Julieta ocupaba el segundo lugar de la lista votada en 2017 que encabezaba Brizuela

del Moral, Julieta Marcolli. Así, por no existir por entonces la Ley de Paridad de

Género -y no haber mediado ninguna presentación judicial al respecto-, una mujer

reemplazará a un varón.

Se trata de una dirigente de origen radical que se manifestó “orgullosa” por

reemplazar a Brizuela.

Brizuela, quien también fue senador nacional, murió a los 77 años y su partida causó

profunda consternación en la comunidad.

Se espera entonces que en el inicio de la sesión de mañana se pronuncien discursos

que homenajeen al legislador fallecido.

Otro reemplazo

A priori el pleno del Cuerpo, que volverá a lucir con sus bancas ocupadas como no

sucede desde el verano de 2020, aprobará la renuncia del diputado nacional del

Frente de Todos Facundo Moyano, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le

tomará juramento a Lucio Yapor, quien completará el mandato del hijo del líder

camionero hasta 2023.

En la carta en la que anunció su decisión de dejar su banca, Moyano expresó que su

ideal “es una Argentina con PyMEs, comercios e industrias que generen empleo” y

estima que podrá “contribuir mejor a eso fuera del Congreso”.

Yapor ocupaba la lista del Frente de Todos votada en 2019 en una ubicación muy

lejana: el puesto 27. Dirigente de La Cámpora, amante del karate y oriundo de

Chivilcoy, es técnico en Producción Agropecuaria y será una voz nueva en el

oficialismo que podrá hacer conocer su parecer durante los próximos dos años

respecto de un área clave como es la agroindustria. Previsiblemente crítico respecto

de la gestión macrista, sostenía en 2019 que el sector agropecuario estaba “muy

golpeado” y enfatizaba que “la industria junto con el campo son los motores del país,

y si no se los incentiva y apoya, no pueden crecer”.

