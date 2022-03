Varias empresas como Microsoft, Sony, Netflix, Nintendo, Apple y Google están imponiendo sanciones a Rusia por invadir Ucrania. El objetivo de la limitación de estos servicios es frenarle los pies a Putin para que acabe con la guerra, sin embargo, los principales afectados son los ciudadanos rusos que no pueden acceder a las aplicaciones para disfrutar de los contenidos multimedia.

Adiós a los estrenos más esperados del año

The Walt Disney Company ha suspendido los estrenos de The Batman y Turning Red a causa de la guerra declarada por Rusia. De momento, no han confirmado durante cuánto tiempo tendrán esta medida activada, aunque tomarán decisiones conforme evolucione la situación.

Aplicaciones con funciones limitadas

TikTok y Netflix suspendieron sus servicios en Rusia tras conocer las medidas de censura de Putin, que está vetando a los medios de comunicación, además, el país ruso aprobó una ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años por ‘difundir fake news‘ sobre el conflicto.

En TikTok no se pueden publicar vídeos, hacer directos y ver contenido compartido por otros usuarios. Mientras tanto, Netflix no quiere cumplir la nueva Ley Audiovisual rusa que impone la emisión de contenidos de medios afiliados al país.

Spotify ha cancelado su suscripción premium en respuesta a la invasión militar, asimismo, la plataforma anunció el cierre indefinido de su oficina en Rusia.

Las sanciones de las grandes empresas tecnológicas

Microsoft ha suspendido todas las ventas de sus nuevos productos, desde los videojuegos de Xbox, Azure y la PlayStation hasta su sistema operativo Windows. Brad Smith, presidente de Microsoft, indicaba en su perfil de Twitter que “estamos tomando varios pasos nuevos en respuesta a la guerra en Ucrania, incluida la suspensión de nuevas ventas en Rusia”.

La compañía matriz de Google y YouTube, Alphabet, impide que los medios de comunicación respaldados por el gobierno ruso puedan obtener ingresos por mostrar anuncios en sus webs, aplicaciones y vídeos.

Apple también ha suspendido las ventas de sus productos en Rusia y han limitado los servicios de Apple Pay.

El fin de la diversión

Electronic Arts eliminó a los equipos rusos de sus juegos más recientes de FIFA y NHL, además, han suspendido las ventas de sus juegos en Rusia y Bielorrusia. Empresas como Activision Blizzard y Epic Games también han suspendido sus ventas y bloquearon el acceso a sus videojuegos online.

