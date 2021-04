Música

Los dos cantautores se unieron para cantar en dúo una canción dedicada al amor de pareja.

“Juan Luis y yo creemos en el amor para siempre y que Dios elige a la mejor pareja para cada uno de nosotros”, es la declaración de principios del video y de las historias reales que aparecen en “Dios así lo quiso”, la nueva canción de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

“Le mostré el tema y le dije que soñaba con poder hacerla con él. Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí”, sostuvo el músico oriundo de Avellaneda. “En el estudio empezó a surgir algo que no tenía ni un porqué… ni la teníamos muy clara de lo que estábamos buscando”, agregó Montaner. “Sabíamos que lo que yo quería era una canción de amor siguiendo los fundamentos de este nuevo álbum dedicado al amor, del sentimiento profundo que una persona puede tener por su pareja”.

En la composición del tema también participaron, además de Montaner, los hermanos Jonathan y David Julca, su yerno Camilo y el músico venezolano Yasmil Marrufo.

“Ricardo siempre es de mucha alegría. Transmite gozo. Habíamos planeado una colaboración hace tiempo pero no había llegado la oportunidad, esta vez se dio… ¡Todo tiene su hora!”, celebró Juan Luis Guerra.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon