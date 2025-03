“El asteroide 2024 YR4 ya no representa un riesgo de impacto significativo. El último análisis de la ESA ha reducido la probabilidad de un impacto con la Tierra en 2032 al 0,001 %. Los defensores planetarios siguen vigilando a cualquier otro asteroide que pueda acercarse demasiado”. Con estas palabras arrancaba el día la Agencia Espacial Europea (ESA) este martes, 25 de febrero. Casi un mes después de que la roca espacial se convirtiera en un asunto de masas.

Esa misma mañana, en 20bits tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Luis Cano. Él es el coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. Y es español. Su trabajo diario incluye dar soporte y organizar a los equipos que calculan las trayectorias y las probabilidades de impacto de asteroides y, como se puede deducir, han tenido un febrero bastante movido.

Cano también participa en foros donde se discuten diseños de misión para mitigar el riesgo de los asteroides, colaborando con la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la NASA y, además, coordina los proyectos que la Unión Europea quiere que la ESA desarrolle en defensa planetaria.

Pero una parte importante de su día a día es hablar con medios de comunicación como 20minutos o para audiencias del entorno educativo con un objetivo claro: sensibilizar sobre un tema alrededor del cual puede haber mucho alarmismo y, especialmente debido a Hollywood, muchos mitos y miedos basados en hechos poco científicos. Eso sí, Cano lo tiene claro: “No hay que volverse loco, pero hay que ser consciente de que existe un riesgo”.

Proyecto NEOMIR: un telescopio de infrarrojos que queremos colocar en el punto L1 de Lagrange entre el Sol y la Tierra para observar los asteroides que vienen de la dirección del Sol y que actualmente no podemos observar porque vienen de la cara iluminada.

¿Qué proyectos está llevando a cabo la ESA en el ámbito de la defensa planetaria? ¿Hay algo que no se pueda divulgar y sea clasificado?Para empezar, no tenemos proyectos clasificados, todo es público. Tenemos dos áreas de trabajo principales: ​ ​Observaciones de los asteroides: un grupo dedicado a observar asteroides, especialmente asteroides de interés, como 2024 YR4 u otros en nuestra lista de riesgo.

Empecemos por el principio. ¿Cuál es tu función en la ESA?Soy el coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria en la ESA. Me dedico a diversas tareas, entre ellas dar soporte y coordinar los equipos que están haciendo cálculos sobre las trayectorias las probabilidades de impacto, así como a participar en diferentes foros en los cuales hablamos de los diseños de misión que servirían para mitigar el riesgo de los asteroides, de la mano con la red internacional de alerta de asteroides y el grupo de planificación de misión. Además, coordino los proyectos que la Unión Europea quiere que la ESA desarrolle.

Con observaciones ópticas, no siempre sabemos si estamos observando un objeto pequeño pero muy luminoso —que refleja mucho la luz del Sol—, o un objeto grande pero oscuro —que no lo hace—.

Luego, es importante el tamaño de los objetos . No es lo mismo que impacte un objeto de 40 metros a uno de 100 metros. Típicamente, según el tamaño se multiplican por 10 las consecuencias de impacto . No es baladí.

Hemos estado durante dos semanas hablando del 2024 YR4. Sin embargo, la probabilidad de impacto contra la Tierra ha caído de un 3.1%, la más alta registrada, a apenas un 0.0001%. ¿Esto es normal?Efectivamente, esto es normal cuando los objetos no van a impactar con la Tierra .

Has dicho que lleváis 38.000 descubiertos. ¿Cuánto de preocupados deberíamos estar el común de los mortales por que un asteroide choque contra la Tierra?El problema con los asteroides es que son riesgos muy pequeños, pero con posibilidades de impacto relativamente grandes. Hay millones de objetos todavía por descubrir que son cercanos a la Tierra.

El debate con los asteroides no es si va a pasar o no, va a pasar, lo que no sabemos es cuándo. Con ese conocimiento que tenemos, tenemos cierta responsabilidad de estar preparados frente a ese riesgo.

Es evidente que a día de hoy no estamos viendo impactar cuerpos cada mes. Objetos como el de Tunguska de 1908, de unos 50 metros, impactan una vez cada milenio. Objetos como el de Cheliábinsk de 2013, de unos 20 metros, impactan una vez cada siglo.

Son eventos que no son muy frecuentes, pero que ocurren. No hay que alarmar a la gente, pero sí decir que tenemos que seguir trabajando en esto, poner los medios suficientes para tener una misión espacial lista que nos permita hacer algo cuando haya un problema.

En caso de que viniera un asteroide, ¿hay más probabilidades de que sea muy grande o de que sea muy pequeño?La población de asteroides crece muy rápidamente cuando decrece el tamaño. Hay unos 1.000 objetos de más de un kilómetro y unos 30.000 objetos de más de 300 metros. En el rango de los 50 a los 100 metros, como el 2024 YR4, hay medio millón de objetos y en el rango de 10 a 30 metros, como el de Cheliábinsk, hay unos 50 millones.

Es más probable que impacte un objeto más pequeño que uno más grande. Si bien, cuanto más grande sea, más fácil es detectarlo con tiempo. Los objetos pequeños son más difíciles de descubrir y de ver con tiempo suficiente para reaccionar, aunque, evidentemente, sus efectos si impactaran son más limitados.

Un objeto todavía no descubierto nos puede dar un susto en el rango más bajo de la tabla de tamaños. Por ejemplo, el de Cheliábinsk, que venía de la dirección del Sol, no lo pudimos ver con antelación.​