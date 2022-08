CAMBIOS EN EL GABINETE

El contador público Juan Cruz Miranda reemplazará a Jorge Moreno, quien dejó el Ministerio para asumir en el Tribunal de Cuentas.

El contador público Juan Cruz Miranda será el nuevo ministro de Gobierno, tras la salida de Jorge Moreno semanas atrás.

Miranda se desempeñó como diputado provincial, luego fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Capital en la primera gestión de Raúl Jalil como intendente, más tarde fue concejal y presidente del Concejo Deliberante; y su último cargo en el sector público provincial fue al frente de la ex CAPRESCA. Actualmente es director de Nación Reaseguros.

Además, Nicolás Rosales Matienzo será el nuevo asesor general de Gobierno. Se trata del hermano de la exministra de Ciencia y Tecnología, Eugenia Rosales Matienzo.

Tras aceptar la propuesta, Miranda aseguró que la intención es “darle un acompañamiento político a las características del gobernador Raúl Jalil, que es un hombre de gestión”.

“Nos reunimos con el gobernador, me hizo el ofrecimiento y creo que la convocatoria responde un poco a querer apuntalar el tema político. Hay un mandato de hacer un acercamiento mayor a las intendencias, el diálogo con los otros poderes y armar un equipo de trabajo primero, que es un gran desafío”, dijo Miranda en declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti.

El ex presidente del CD Capital sostuvo que Catamarca atraviesa “un proceso complejo, impregnado por la realidad nacional que no es ajena”. “De las opiniones que fui recabando, coincidimos en que hace falta fortalecer acciones políticas aquí en la provincia y darle un acompañamiento político a las características del gobernador, que es un hombre de gestión. Esto no lo va a lograr un cambio de ministro de Gobierno, sino una amalgama perfecta con intendentes, con legisladores, que también tienen esta misma comprensión en el diagnóstico”, remarcó.

En esa línea, Miranda fue consultado sobre su opinión respecto de la posibilidad de reelección del gobernador Jalil, y aseguró que “desde el momento en que me estoy incorporando al Gobierno debo estar alineado con ese objetivo”. “Más que de reelecciones personales hablo de preservar el gobierno, que es lo más importante ya que tanto nos costó en 2011 y es un proceso del que uno también fue parte”, remarcó.

El nuevo ministro, quien asumiría la próxima semana, valoró a su antecesor y dijo que reemplazarlo es “un gran desafío”. “Jorge Moreno es una persona muy importante de la política y en esta oportunidad nos da la chance a otra generación de poder continuar, con otra impronta en esa tarea política que había quedado. También entiendo que no puedo hacerlo como lo hacía él, por su vasta trayectoria”, comentó.

Miranda comentó que en el primer diálogo que mantuvo con Jalil recibió un panorama de cómo están las relaciones con la Justicia, con el Poder Legislativo y “un poco de la realidad de cada municipio”. Además, se mostró optimista en lograr un acercamiento con la oposición. “Tengo muy buena relación y un vínculo natural. Viví algo similar en la experiencia del intento de reforma constitucional con la ex gobernadora Lucía Corpacci. Creo que es algo que podemos mejorar, el gobernador es acuerdista, y se puede lograr, sin que se confunda con lo electoral”, opinó.

Fuente: El Chasqui Digital