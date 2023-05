Jóvenes industriales participan de un encuentro federal

“La Provincia viene liderando proporcionalmente al crecimiento del empleo en el país y un tercio de ese crecimiento es del sector industrial manufacturero. También quiero destacar un combo muy interesante que tiene Catamarca y que es reconocido a nivel nacional, que tiene tres patas fundamentales como son las exenciones, el sistema crediticio y un régimen de empleo joven laboral que nos ha dado muy buenos resultados y ha sido partícipe necesario en ese crecimiento del empleo registrado”, sostuvo el titular de Industria.

Los visitantes provienen de 12 provincias argentinas y representan a 38 sectores de la industria nacional, en los que generan trabajo directo para más de 39.000 personas.

En el marco del encuentro se programaron visitas a fábricas locales como Coteca, Longvie, Confecat, Indumentaria Catamarca, RA Intertrading, Textilcom y El Alto.

UIA Joven es el espacio de industriales sub 40 de la Unión Industrial Argentina, que representa a cámaras regionales, sectoriales y entidades adheridas. La UIA Joven nació en octubre de 2012, con el objetivo de fomentar la integración generacional y formar a futuros dirigentes industriales. Los integrantes del espacio buscan colaborar en la construcción de un país industrial con una mirada sustentable, federal e inclusiva.

En la actualidad, el 50% de las autoridades del espacio son mujeres, apostando por una industria con mayor equidad de género.

Testimonio

«Es un acto histórico para Catamarca recibir tantos industriales y para mí como industrial me produce el orgullo doble poder llevarlos a que vean la realidad productiva de una provincia que está haciendo las cosas tan pero tan bien. Muchos están con complicaciones para conseguir dólares para traer materia prima o máquinas, pero aún así la situación industrial en la generación de trabajo indica que hace 33 meses el sector está generando empleo”, destacó Tomás Karagozian, el CEO de TN&Platex, propietaria de la ex COTECA, donde recientemente incorporaron la confección de big bags para la industria minera.

“Una vez dije que si pudiera apostar al litio o al norte, apostaría al norte. Estamos viendo un crecimiento importante de la provincia a nivel industrial y esa industria de lo que te da es cierta estabilidad. Articulamos mucho con la Provincia, con el ministro Lisandro Álvarez y el gobernador Raúl Jalil. Estamos contentos de que vean a la industria como un sector estratégico y de que hagan política industrial, porque los países del primer mundo también hacen política industrial”, remarcó el empresario, en la previa del evento.

Consultado sobre la situación actual de algunas empresas con complicaciones para adquirir divisas, explicó que “la falta de dólares para la importación es consecuencia de tener un sistema que no exporta lo que necesita exportar”. “Necesitamos más sectores que traccionen dólares. Hoy hay muchas empresas que son muy productivas, pero por variables que no controlan se vuelven no competitivas. Ejemplo de esto es la dificultad del acceso al crédito, a lo que se suma que después tenemos un sistema impositivo complejo, algunos temitas laborales a resolver y problemas de logística e infraestructura. Tenemos que trabajar de manera consensuada entre el Gobierno, los gremios y las empresas en algunas propuestas que mejoren la certidumbre de la industria”, opinó.