El boxeador Josué Agüero se refirió a su reciente consagración como campeón y realizó un balance de su presente deportivo durante una entrevista con Catamarca Despierta. En ese marco, habló sobre la pelea, las dificultades de la categoría, el peso y el crecimiento del boxeo en la provincia.

Al analizar el combate que lo llevó al título, Agüero fue autocrítico y señaló: “La pelea no fue una gran pelea. Si bien se pudo manejar bien, no hubo cruces muy duros”. En ese sentido, explicó que el contexto de la categoría también influyó en el desarrollo del combate.

El boxeador reconoció que uno de los principales desafíos en su carrera actual es el peso. “Me cuesta mucho dar con el peso, pero tengo toda la carrera ahí y aprovecho eso”, expresó, al tiempo que indicó que se encuentra enfocado en seguir avanzando y cerrar el año de la mejor manera posible.

Agüero también se refirió a la experiencia de pelear fuera del país y a lo que significó para su formación personal y deportiva. Recordó una de sus presentaciones en México y destacó el aprendizaje que le dejó: “Era un lugar con una altura muy dura. No aprendí todo lo que tenía que aprender, pero me quedó la experiencia”.

En cuanto a su presente arriba del ring, aseguró sentirse cómodo y tranquilo durante la pelea. “Me sentí bien, tranquilo”, afirmó, remarcando la importancia del trabajo previo y de la preparación.

Finalmente, el campeón habló sobre la realidad del boxeo en Catamarca y el potencial que observa en los gimnasios locales. “Hoy en día el boxeo en Catamarca tiene muchos talentos. En los gimnasios hay mucho potencial”, sostuvo, y remarcó la importancia de acompañar a los jóvenes para que puedan desarrollarse en el deporte.

Agüero destacó que el crecimiento del boxeo local requiere constancia, formación y acompañamiento, y se mostró confiado en que, con trabajo, los talentos de la provincia podrán seguir ganando espacio a nivel nacional e internacional.