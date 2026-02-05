El fiscal de Instrucción N° 5 del Distrito Norte, Hugo Costilla, recibió declaración testimonial a Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, en el marco de la causa que investiga el homicidio de Juan Carlos Rojas, a partir de manifestaciones públicas realizadas por el testigo en su cuenta personal de la red social Facebook.

La medida se extendió por el lapso de dos horas y se llevó a cabo en el edificio de la Fiscalía Penal. La audiencia comenzó a las 8:59 y finalizó a las 10:53.

Guaraz fue trasladado desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde se encuentra alojado para dar cumplimiento a la condena impuesta en una causa por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.

En la audiencia participaron el fiscal interviniente, el abogado Gabriel Díaz, en representación de la imputada Silvina Nieva, y el abogado Iván Sarquis, por la querella. Durante su declaración, Guaraz respondió preguntas formuladas por las partes.

Finalizada la audiencia, fue trasladado nuevamente a su lugar de detención. La Fiscalía continúa con la agenda de medidas y diligencias previstas en la continuidad de la investigación, las cuales se desarrollan bajo reserva propia del proceso.

La citación a Guaraz fue dispuesta en virtud de publicaciones realizadas durante la mañana del miércoles en su cuenta personal de Facebook, algunas de ellas con registros de audio, en las que se efectuaron manifestaciones vinculadas a la causa Rojas y se aludió a la supuesta existencia de información relevante para la investigación. Ante la difusión de ese contenido, el fiscal ordenó de manera inmediata medidas de preservación de evidencia digital para su resguardo y eventual incorporación al expediente.