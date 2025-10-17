En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, desde el Sistema Educativo Municipal se impulsaron diversas actividades para fortalecer en los estudiantes los valores de respeto, inclusión y reconocimiento de las distintas identidades culturales. Entre ellas, la Escuela Municipal Miguel Cané llevó adelante una enriquecedora Expo Gastronómica Internacional, una propuesta que conjugó sabores, colores y tradiciones de países como Perú, Colombia, Brasil, México, Bolivia y Argentina.

Cada curso representó un país latinoamericano, compartiendo su música, comidas típicas, vestimenta y costumbres en un clima de alegría, aprendizaje y unión. La jornada, coordinada por el Departamento de Ciencias Exactas, invitó a reflexionar sobre el valor del respeto, la identidad y la riqueza cultural que habita en cada comunidad.

Artículo anteriorAvanza la construcción del nuevo edificio del IES de Icaño
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor