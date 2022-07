EL REENCUENTRO CON EL PÚBLICO CATAMARQUEÑO SERÁ EL SÁBADO 16 DE JULIO

El reconocido cantautor Jorge Rojas arriba nuevamente al escenario mayor de la Fiesta del Poncho para entregarle al público catamarqueño un repertorio que estará conformado por sus baladas románticas y también aquellas clásicas e inolvidables interpretaciones de zambas y chacareras.

El cantor oriundo de la localidad neuquina de Cutral Co pero identificado con el Chaco salteño se transformará en el broche de oro de la noche del sábado 16 de julio en la 51° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La presentación de Rojas estará a acompañada por propuestas locales, entre las que sobresalen Noelia Tula, Los Hermanos Rodríguez, Fernanda Cruz, Kaly Barrionuevo, Itatí Álvarez, además de las danzas que propone el clásico ballet que conduce el reconocido profesor José Pepe Díaz y el repertorio del Coro de Cámara Municipal de la Capital.

“La Fiesta del Poncho es uno de los grandes festivales del país y lo transito desde que era un gurí. Así que siempre es un placer volver a cantar por esa tierra y por supuesto me alegra que tengan en cuenta mi música para esta fiesta tan importante. Va a ser un gustazo volver a encontrarnos con todos allí”, sostiene el reconocido artista folclórico que arribará a presentar su último material discográfico denominado Viaje.

“Siempre tengo presente aquellos recuerdos sobre las primeras veces que iba al Poncho. Son recuerdos gratos. No se hacía todavía en el predio actual. Me acuerdo de esas noches tremendas de frio y ya han pasado unos cuantos años. Andábamos con los changos (Los Nocheros) en las primeras épocas y vivíamos un romance con el público de Catamarca, siempre están presentes esas inolvidables noches…”, recuerda Rojas, que también valora este reencuentro con el público después de transitar una pandemia: “Para mí ha cambiado todo. Hoy nos damos cuenta lo importante que es para nosotros quienes subimos a un escenario poder compartir lo que sentimos, lo que vivimos y la falta que nos hicieron. Estar con el público de Catamarca será muy especial y estoy feliz y agradecido por las cosas que me pasan”.

De esta manera, los catamarqueños podrán revivir de la mano de Jorge Rojas aquellas inolvidables noches en las que su canto comenzó a tejer un cariño especial con el público de la Fiesta Nacional del Poncho, porque este reconocido cantor popular no pasa desapercibido nunca y no sólo por el impecable repertorio que ofrece sino porque siempre se entrega de manera incondicional a través de voz y su canto.