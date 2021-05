Música

Siempre nos emocionamos cuando un artista realiza algún cover de algún otro. En este caso, la legendaria banda Jon Bon Jovi realizó un cover del sencillo británico del año, «Watermelon Sugar» del exitoso Harry Styles.

Esta versión la realizó durante un concierto de recaudación de fondos de caridad el pasado 7 de mayo y luego se viralizó a través de las redes sociales.

JBJ covering Watermelon Sugar! I vote this needs to be covered more! Of course, JBJ did an incredible job. pic.twitter.com/DF6PBumy13

— Jerry Braden (@Jerrybraden92) May 12, 2021