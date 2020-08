Jennifer Aniston jugó al billar con Courtney Cox (pero no, no le salió una).

21 agosto, 2020 0:59

Una vez más Jennifer Aniston causó sensación en la redes. Ahora, la actriz compartió un divertido video jugando billar y se robó la atención de millones.

A menos de un año de abrir Instagram Jennifer Aniston no para de sumar seguidores y hoy supera ya los 35,5 millones. Además, cada una de sus posts parece mejor que el anterior y generar furor entre los fans.

La querida e inolvidable “Rachel Green” se roba la atención de los internautas con los videos y las fotos que comparte en su popular red social, tanto de su vida personal, como profesional.

Ahora, la artista de 51 años volvió a ser el centro de atención en el ciberespacio gracias a una entretenida filmación donde se le ve en compañía de su inseparable amiga Courtney Cox jugando billar (pero no le pegó a una).

En la grabación se observa cómo ambas actrices de “Friends” disfrutando de un buen rato en casa, mientras se divierten con el billar. Al final, la propia Aniston aceptó que no era la más experta en dicho juego.

“Los amigos no deben dejar que los amigos jueguen al billar (especialmente cuando apestan)”, escribió la ex esposa de Brad Pitt en la publicación, que no tardó en tener reacciones por parte de los fanáticos.

En tiempo récord, menos de 8 horas, el video de la estrella norteamericana cosechó cerca de 6,1 millones de reproducciones y superó los 1,8 millones de “Me Gusta·.

“¡Nominado esto para un Óscar! Las amo a las 2”, “¡Juegas tan bien como yo! (risas)”, “Eres un delfín”, “Este es mi video favorito en Internet”, “Te amo”, comentaron los internautas.

