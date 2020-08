“Me retiro”: De Brito le cortó el micrófono a Esmeralda Mitre y ella se plantó

21 agosto, 2020 1:06

Esmeralda Mitre no soportó que Ángel de Brito le cortara el micrófono. La actriz se puso firme y amenazó con dejar el Cantando 2020.

Esmeralda Mitre no pasa desapercibida en el Cantando 2020 y no es precisamente por su cualidad vocal ya que la puntuación del jurado no la ha beneficiado. Es que la semana pasada la actriz protagonizó un tenso momento con Karina La Princesita y Ángel de Brito decidió cortarle el micrófono.

“No miro mucho los medios. No importa de dónde viene uno. Me acuerdo que dijo que venía con prejuicios. Es raro que diga que no me conoce. Si vos sos jurado, al menos me tiene que googlear. Cuando termine, hablás vos, Karina”, disparó Esmeralda Mitre en su anterior gala.

Por si fuera poco, aseguró desconocer qué tipo de música canta La Princesita. “Parece que canta una canción que dice ‘Mentirosa…’”, agregó. Moria Casán no quedó callada y acotó con picardía: “Te ninguneó un poquito”.

En el programa de este jueves, Esmeralda Mitre se puso firme y le advirtió al conductor del Cantando que si vuelve a cortarle el micrófono se va del programa, pero no renuncia. “Te quiero decir que si me cortás el micrófono, yo me voy. Te lo digo con respeto”, disparó.

Además dijo que solo Marcelo Tinelli tiene el derecho de cortarle el micrófono “porque lo hace con respeto, con cuidado y con mucho amor”. “¿No sentiste que le faltaste el respeto a tu compañera que quería hablar y no terminabas nunca?”, preguntó De Brito.

Video: El Trece

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube