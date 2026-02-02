El diputado opositor Javier Galán (MID) le apuntó al Gobierno provincial por lo sucedido con el subcomisario Simón Ibáñez, quien está imputado por robo calificado por el uso de armas tras el asalto a un local comercial.

El legislador no avaló el hecho, remarcando que un “delito es delito” y explicó que su visión contra el Gobierno es por “el mensaje que se baja a la sociedad: que robar desde el poder es tolerable, que la impunidad existe y que el esfuerzo honesto no vale la pena”.

“Me preocupa profundamente la pérdida de confianza de la sociedad en la seguridad y, sobre todo, en la figura del policía, que debería ser sinónimo de protección, vocación y ejemplo”, dijo Galán para señalar que, cuando un hecho delictivo “involucra a quien tiene la responsabilidad de cuidarnos, el daño es doble: institucional y social”.

“Es imposible mirar para otro lado y no analizar el contexto que se viene construyendo desde hace años en nuestra provincia”. “Desde la gobernación no se están dando buenas señales ni buenos ejemplos, cuando durante décadas la política incurre en malversaciones, privilegios y manejos poco transparentes”.

“El principal responsable de revertir esta situación es el Gobierno provincial y el gobernador Raúl Jalil. La corrección debe empezar desde arriba hacia abajo: con ejemplo, con transparencia, con salarios dignos y con una política que vuelva a ser sinónimo de servicio y no de beneficio personal” subrayó Galán. Es que, “si queremos fuerzas de seguridad confiables, primero tenemos que ordenar la política, dignificar el trabajo y terminar con las prácticas que durante años fueron malos ejemplos para todos los catamarqueños”.