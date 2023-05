El gobernador y vicepresidente del peronismo local, Raúl Jalil, le bajó los decibeles

a la interna del oficialismo tras un álgido fin de semana por el cierre de listas del

Partido Justicialista, ya que el nombre de Gustavo Saadi estuvo por fuera de la

propuesta como autoridad dentro de la estructura partidaria.

Ello derivó a que un sector de la dirigencia peronista pida por las redes sociales que Saadi sea candidato a la gobernación yendo a unas Primarias Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias. Sin perjuicio de ello, Jalil aseguró que dentro del PJ “está todo bien”

e incluso señaló que debe haber unidad para ganar en la Capital, en la Provincia y

la Presidencia de la Nación.

Por su parte, en diálogo con El Esquiú Play, el alcalde capitalino insistió que no es

el momento de hablar de candidaturas y que está abocado a la gestión para

“resolver los problemas de las y los vecinos”. Para mostrar que la discusión por

quienes serán candidatos debe darse más adelante en el tiempo deslizó que no

podía precisar cuándo es el último día dispuesto en el cronograma electoral para

la presentación de las listas de precandidatos.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el Gobernador primero remarcó que se está

trabajando bien, “hay que dedicarse a la gestión, a eso nos estamos abocando”.

Luego se le consultó sobre la situación política del peronismo catamarqueño y,

puntualmente, sobre los trascendidos respecto a Saadi. “Está todo bien, nosotros

no tenemos ningún inconveniente, las PASO van ser el 13 de agosto y la

generales el 23 de octubre” respondió.

“Yo me estoy dedicando a la gestión, que es lo que tengo que hacer como gobernador y mañana (por hoy) vamos a estar inaugurando obras con el intendente Luis Polti en Recreo”, acotó.

Si bien evitó descartar tajantemente un inconveniente en el partido, Jalil dijo que ve “que hay muchos candidatos de la oposición y en eso tenemos que estar todos juntos”. “Yo trabajo en la gestión para que estemos todos juntos, para que ganemos en la Capital, en la Provincia y en la Argentina”, cerró el mandatario.

“De candidaturas no hablo” Saadi, quien estuvo en el barrio La Cruz Negra informando a las y los vecinos sobre el inicio de obra de cloacas y agua potable, fue consultado por el Esquiú Play sobre los sectores del peronismo que buscan su participación en unas PASO

disputando la candidatura a gobernador. ”De candidaturas no hablo, estamos

abocados a la gestión, a resolver los problemas de la gente, me quedan seis

meses de gestión así que hay que trabajar todos los días para resolver los

problemas”, respondió el alcalde.

En este orden de ideas, deslizó: “Las candidaturas se definen, si mal no recuerdo,

el 24 de junio creo que es, no sé ni cuándo ni los plazos, pero eso se define en su

momento”. Así, insistió que “ahora hay que trabajar para la gente que para eso nos

han elegido y hasta el último día tenemos que trabajar para mejorar la calidad de

vida de la gente”. Eso sí, fue esquivo ante la consulta respecto a que no iría por

una reelección. “Estamos contentos por haber anunciado esta obra (de aguas y

cloacas) a la gente”, respondió.