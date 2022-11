El gobernador Raúl Jalil hizo entrega al intendente Sebastián Nóblega de un camión recolector de 3 metros cúbicos para fortalecer la recolección de residuos urbanos de la Ciudad de Tinogasta.

El acto de entrega se realizó en el Parque Industrial y contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso; del secretario de Servicios Públicos, Alejandro Miranda; el secretario de Obras Públicas, Ernesto Andrada; el senador José Alaniz Andrada y funcionarios de la provincia y de la jurisdicción.

El gobernador ponderó el financiamiento y las gestiones con el Gobierno Nacional, para adquirir este equipamiento que permitirá optimizar el servicio de recolección de residuos.

Se trata de un camión 0km Mercedes-Benz Sprinter de 3 metros cúbicos que requirió una inversión estimada de 24 millones de pesos.

“La unidad ya está trabajando desde el mismo día que la presentó el Gobernador y recorrerá los circuitos del Centro. A diario tratamos de mejorar el servicio de recolección, se instalaron contenedores para los comercios gastronómicos y esta unidad mejora los sistemas de trabajo para dar soluciones a la gente”, afirmó Miranda.

Obras de pavimento

A su vez, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Ernesto Andrada dio detalles del inicio de obra de asfalto que se realiza de manera conjunta con Vialidad Provincial, a través de fondos nacionales que gestionó el Gobernador Jalil.

Se trata de una de las inversiones más esperadas por el Municipio, ya que implica 100 cuadras de pavimento que permitirán optimizar la circulación y la conectividad.

“Después de mucho tiempo podemos dar inicio con la pavimentación, era una deuda pendiente del municipio, se está coordinando con Vialidad, es una obra compleja porque no sólo hay que re pavimentar sino que en algunas zonas hay que construir cordones cunetas, realizar conexiones de cloacas, romper el asfalto viejo y dejar las bases, se irá haciendo de manera constante y se comenzará con la Av. San Martín por tramo”, explicó el secretario de Obras Públicas.

Andrada, indicó que también se asfaltará la Av. Córdoba, y posteriormente se seguirá con otros puntos de la Ciudad, tanto con el re asfaltado y luego las cuadras que hay que asfaltar desde el inicio.

Esta obra, requiere de una articulación con los vecinos, no solo para el despeje de la calzada, sino por las conexiones de cloacas que se requieren para poder avanzar con el asfalto de la avenida. Sobre todo con quienes poseen lotes y no residen en el lugar. “Se está trabajando con AySA para que no se cobre la conexión de cloacas, pero sí deberán los vecinos contemplar los materiales, para compartir los costos”, dijo Ernesto Andrada.

La obra contempla 100 cuadras desde la Av. San Martín, algunas zonas de la Ciudad y la localidad de El Puesto. Y son con fondos nacionales por gestiones de la Provincia y el Municipio. Además hay obras complementarias que absorberá el Municipio de Tinogasta.

Finalmente, Andrada resaltó “la visión progresista del Gobernador que acompaña las gestiones municipales, que mira a la provincia como una sola cosa, que no se olvidan del interior y que beneficia a toda la comunidad catamarqueña”.