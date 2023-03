TRAS EL FALLO DE LA CORTE DE JUSTICIA

La concejal estuvo acompañada por diputadas, concejalas y familiares. La sesión pasó a un cuarto intermedio.

La concejala electa Ivana Ferreyra, pudo asumir este jueves su banca en el Concejo Deliberante de Icaño, luego de meses de reclamos y con un fallo de la Corte de Justicia a su favor.

Finalmente, las autoridades del Concejo Deliberante de Icaño le tomaron juramento a la edil del Frente de Todos que cosechó el apoyo de vecinos y dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición de toda la provincia en su lucha por el cumplimiento de sus derechos.

Ivana Ferreyra se presentó en el CD de Icaño acompañada por concejalas, diputadas y familiares. “Formalmente no recibí notificación, pero me hago presente como todas las sesiones que fueron de apertura para que me tomen juramento a mi cargo de concejal”, previo a que comenzara la sesión ordinaria.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, dijo: “Traemos un mensaje de esperanza, apelamos a la racionalidad, a la vigencia de la Constitución y a la preservación de la institucionalidad. Creemos que es imprescindible que la concejala Ivana Ferreyra pueda acceder a su banca por haber integrado una lista del Frente de Todos, por seguir en el orden de la lista y porque la vacante se produjo hace más de un año y evidentemente esta situación ha sido ratificada por la Corte de Justicia”.

En noviembre del año pasado, la Corte de Justicia de la Provincia resolvió por unanimidad que Ivana Vanesa Ferreyra (FT) asuma como concejal en Icaño, tras darle el visto favorable al conflicto de poderes que promovió cuando se le negó la asunción en marzo del año pasado de 2022.

Fuente: El Chasqui Digital