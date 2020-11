Tras viralizarse el tweet de un alumno de un colegio religioso de la Capital, a través de la red social del pajarito sobre el supuesto ciberacoso que sufrió de un profesor -decimos supuestos porque la Justicia está en plena investigación- las víctimas se multiplicaron, como así también los victimarios.

Profesores del nivel secundario, de materias especiales, algunos del nivel primario y hasta personal de la planta de directivos fueron mencionados por las supuestas víctimas en los tweets que empezaron a aparecer, tras conocerse que tres de ellos se animaron y rompieron el silencio, denunciando los supuestos ciberacosos y los abusos ante la Justicia.

En diálogo con LA UNIÓN, un grupo de alumnas comentaron que padecen del acoso y abuso de algunos de los profesores (a los que públicamente denunciaron con nombre y apellido, pero que no serán difundidos en esta nota hasta que la Justicia tome intervención) desde hace mucho tiempo, cuando las clases eran presenciales.

“En uno de los actos me disfrasé de paisana. Él -por uno de los profesores- se acercó, me tomó de los hombros y me dijo: ‘más que una paisana parecés una actriz hot’”, comentario que ya le había realizado a otras compañeras.

“Cuando nos agachábamos por algo, nos miraba la cola. Nos tocaba cuando nos abrazaba”. En más de una oportunidad se lo dijimos al preceptor y nos trataron mal, que ‘no podía ser porque era joven y estaba casado’, cosas así nos respondía”.

Las mismas y mismos adolescentes que nos relataron su experiencia fueron quienes le dijeron a este diario que las situaciones de abuso y acoso se agravaron durante la pandemia.

Tres denuncias

Uno de los casos, que ya está denunciado ante la Justicia, lo sufrió un adolescente, hoy de 18 años, a quien se le rompió el teléfono celular y debió usar el de su madre para participar de las clases virtuales.

Revisando el móvil, la mujer halló mensajes del docente -actualmente exdocente del colegio en cuestión, aun cuando su esposa sigue en el plantel- subidos de tono de contenido sexual y hasta fotos desnudo.

A la vez, que le habría solicitado fotos suyas. Según se supo, la madre realizó la denuncia y, al poner en conocimiento de las autoridades del colegio, el docente habría renunciado, aun cuando trascendidos dan cuenta que las autoridades lo habrían hecho renunciar para evitar escándalos. Si bien por el momento solo hay tres denuncias ante la Justicia, las alumnas indicaron que en las próximas horas serán más las víctimas que se animara y denunciaron los abusos y acosos que sufrieron en el colegio por parte de sus profesores.

Marcha

Apenas las malas experiencias que les tocó vivir a alumnas y alumnos que se conocieron en la red social del pajarito de las jóvenes víctimas, sumaron gran empatía de sus pares conformando grupos para pedir Justicia. Así surgió, luego de compartir varias experiencias, algunas de las cuales ya fueron reflejadas en denuncias ante la Justicia y se manifestarán mañana, miércoles, enfrente del colegio de Rivadavia y Esquiú. La convocatoria es a las 9:30 de la mañana y el lema será “no nos callamos más. Basta de abusadores en el aula”. Según explicó una de las alumnas de la organización de la marcha a LA UNIÓN, con la manifestación “buscamos que las autoridades nos den una repuesta por lo que pasó y siempre se los dijimos”.

Así también, comentó que desde que surgió la idea entre ellos y la publicaron en las redes sociales, recibieron gran apoyo y compromiso de adolescentes de otros colegios, como así también de sus padres.

Los acusados y sus acciones

Este diario tuvo acceso a un listado confeccionado por los jóvenes, quienes manifestaron ser víctimas de los docentes del colegio religioso, donde no solo los nombraron con nombre y apellido, sino que además indicaron cuál habría sido la acción que desplegaron, en perjuicio de las y los alumnos. Como el hecho está en plena etapa de investigación, por el momento, solo los identificaremos con sus iniciales.

G.O. Le pedía a sus alumnos fotos de ellos. Mandó fotos desnudo de él a alumnos/as, comentarios fuera de lugar como “que porno sos”, “muy hot”, “mira esos globos”.

L. M. Les tocaba la cola a las alumnas y las hablaba por las redes sociales.

J. S. Les tocaba la cola a las alumnas, le miraba todo el tiempo la cola y los pechos. Además de realizarles comentarios fuera de lugar sobre sus cuerpos y su vida privada e íntima.

A.T. Fue denunciado por los padres de alumnos del nivel primario por tocar y acosar a los chicos.

F. S. S. Tocó a alumnas y lo trasladaron, pero también fue echado de su nuevo destino por situaciones similares.

M. D. En primaria, tocaba a las alumnas/os cuando los abrazaba, muchos lo pasaron.

L.d. S. Le pegó a una alumna en la cola por no estar prestando atención y le dijo que “si tenía un cinto, te daba con el cinto”. Esta situación se le informó a los directivos y no hicieron nada, nada más que humillar a la alumna y decir que “no se le podía decir nada porque le decía a la madre”.

D. C. Veía porno en frente de alumnos, le bajaba la mano por la espalda de sus alumnos y les hacía comentarios como “que buena está tu mamá”.

G.A. “N.”. Comentarios fuera de lugar a alumnas, como “sos muy hot”. Les revisaba el buzo en las jornadas a alumno/as, los ridiculizaba y comparaba entre ellos.

C.O. Le decía a una alumna que chupe bien el chupetín para que no se le vaya a la garganta, a otras les hizo comentarios sobre sus cuerpos y sus vidas sexuales, se les quedaba mirando la cola y los pechos.

M. V. Era normal ver al preceptor con nenas sobre las piernas o caricias de más. También se sabe que en los eventos donde había menores alcoholizadas, se hacía el gracioso, se prendía a eso, haciéndose el bueno y “asistía” como un adulto que cuidaba a los chicos. Pero en realidad, manoseaba a las nenas y se aprovechaba de varias que estaban ebrias. Ese acercamiento con menores no es normal, es una autoridad. La misma personalidad de “chistoso” la tenía el preceptor G. Á., D. C., D. B. que con comentarios desagradables y fuera de lugar, ponían incómodas a muchas chicas, igual que las “caricias” que hacían.