Desde el Ministerio de Salud de la Provincia emitieron un informe para actualizar el

estado de los pacientes afectados por intoxicación durante los festejos de carnaval

en Miraflores señalando que tres menores de edad aún permanecen internados en

observación.

En ese sentido, desde el nosocomio indicaron que son tres los menores de edad

que permanecen internados en observación, todos estables y sin complicaciones.

El miércoles, en horas de la tarde noche, ingresaron por Guardia del Hospital de

Niños Eva Perón 11 adolescentes de entre 12 y 14 años con cuadros de cefalea y

vómitos. Todos recibieron atención ambulatoria y tres permanecen en el servicio

de Clínica para observación.

Desde el nosocomio se remarcó que ningún paciente tiene criterios de internación

desde el punto de vista médico, sino que se está observando su evolución. Es

decir que son pacientes que podrían estar en su domicilio, porque no están

realizando tratamientos específicos ni necesarios para los que se requiere

internación.

Actualmente, todos se encuentran clínicamente estables, sin compromiso

neurológico, función renal y hepática dentro de los límites normales y sin alteración

en los exámenes de sangre y orina.

Se produjo un solo reingreso, ya que contaba con antecedentes de asma y se lo

evaluó por parte respiratoria y no por posible intoxicación.

Hasta el momento, la Fiscalía de Instrucción a cargo del caso no solicitó al

Ministerio de Salud ningún requerimiento judicial sobre las posibles causas de

estos cuadros.