El Ministerio de Salud de la Provincia, continúa fortaleciendo estrategias para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, como es el caso del Virus de la Influenza H5N1, popularmente conocido como “gripe aviar”.

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas.

Las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos.

Ante la detección de algunos casos aislados en aves de corral o silvestres, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta en el que se aclara que no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar ni en el continente, ni a nivel mundial.

En este sentido, Daniela Carrizo, directora provincial de Salud y Medio Ambiente, recomienda no tener contacto con aves silvestres en casos de paseos o visitas al campo, en tanto que a los productores locales que tienen aves de traspatio, la recomendación es que no tengan contacto con ellas o su corral sin los elementos de protección personal (gafas, guantes, barbijo, etc.).

Por otra parte, Carrizo sostiene que los consumidores de productos avícolas deben tener tranquilidad ya que esta enfermedad no se transmite de persona a persona, y que los casos de transmisión a seres humanos son muy pocos a nivel mundial y en personas que están en contacto directo con los animales. A su vez, remarcó que “no existe ningún riesgo por la ingesta de alimentos como carne de pollo o huevo”.