El actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Francisco Monti, planteó

claramente cuál es su postura respecto a la renovación de autoridades del

centenario partido y los diálogos que vienen desarrollándose entre las líneas

internas. Sin descartar la unidad y un entendimiento con la línea Celeste (que se

referencia en Oscar Castillo), remarcó que las futuras autoridades “deben tener en

claro quiénes son nuestros adversarios políticos”, en clara alusión al Gobierno.

También mencionó que durante su mandato tuvo que comerse “varios sapos” y

calificó de improductivas las críticas entre las líneas, ya que eso beneficia al

oficialismo.

El también diputado nacional reseñó que desde que preside al partido rojo tuvo

“una posición inconfundible respecto del ejercicio de la oposición política en

relación al gobierno de Raúl Jalil, que siempre trata de movernos la agenda”

cuando lo importante es “la agenda de la gente, la inflación la pobreza, el

desempleo, el desastre educativo y los niveles de corrupción”. “Hemos tratado de

tener esa agenda mientras el Gobierno nos tira para que hablemos todo el tiempo

de fechas electorales”, agregó.

Monti comentó que junto a Flavio Fama (de la línea Raúl Alfonsín), Alfredo

Marchioli (de Evolución) y Natalia Herrera (Radicales en Acción), con quienes el

Fapra se alineó de cara a las internas, comparten el mismo objetivo: “Ganar las

elecciones generales, darles una alternativa a los catamarqueños y que el

radicalismo sea el eje convocante de un triunfo en octubre que va a ocurrir en toda

la Argentina y también queremos que ocurra en Catamarca”. Además aclaró que si

bien las cuatro líneas no sacaron a la luz el candidato para presidir la UCR,

“nosotros pusimos el tema de los roles individuales en un segundo plano, porque

creemos que lo más importante es la idea”.

“Que no aparezcan el candidato o los posibles candidatos en un comunicado se

plantea de manera deliberada, porque el propósito es tener un diálogo abierto con

distintos sectores y seguir convocando a compartir una idea. Es porque creemos

que la idea está por encima de los nombres”, profundizó en diálogo con Mañana

es Hoy.

En tanto, el presidente del radicalismo provincial deslizó una de las cuestiones que

las diferentes líneas deben resolver si realmente se quiere la unidad: ser

verdadera oposición, marcando las diferencias con el Gobierno. “Hay hechos de la

realidad política de los últimos meses que marcan una tendencia y debemos tomar

nota, lo que no quiere decir que tengamos que excluir a nadie”, dijo, para remarcar

que “estamos marcando un diferencial de procedimiento en cómo alcanzar la

unidad”. “El gobierno de Jalil está entusiasmado con que las noticias de marzo y

abril sean la interna radical y en la medida que podamos resolver sanamente a

través del consenso las diferencias que tenemos, vamos a poder retomar la

agenda de la gente”, contempló.

En este orden de ideas, planteó que se quiere “un partido con un compromiso

claro respecto de quienes son nuestros adversarios políticos, que tenga una

posición muy dura respecto de los temas que indignan a la gente”. “Es importante

que la conducción del partido que asuma a partir de dentro de algunas semanas

tenga ese compromiso y se ponga espalda con espalda con los legisladores

provinciales, nacionales y los futuros candidatos a los distintos cargos en octubre”,

subrayó.

Incluso rescató las denuncias judiciales que hizo la oposición sobre dos temas,

para rescatar que “el radicalismo tiene que estar de punta comprometido con eso

y, en ese sentido, hubo muchas personas que tuvieron un compromiso claro y

asumieron los costos que uno tiene que asumir”. “Si hay alguien que considera

que el ejercicio de la oposición es distinto, corre por su cuenta. Es importante que

nos respetemos entre los radicales, cuando salimos a pegarnos patadas en los

tobillos, le hace el caldo gordo al Gobierno”, cerró.