Tres jóvenes protagonizaron en la noche del martes un violento raid delictivo en el

barrio 100 viviendas sur, cuando, presuntamente aprovechando un corte de luz en la

zona, ingresaron a robar a varias viviendas, un almacén y agredieron a pedradas y

con un arma blanca a un motociclista.

Pedro Nieva, quien es secretario del Centro Vecinal “Juntos por Nuestro Barrio- 100

viviendas sur” y fue blanco del violento ataque cuando se iba en motocicleta, relató

que el hecho estuvo protagonizado por dos jóvenes hermanos de apellido Dígido y

una jovencita de apellido Brizuela, pareja de uno de ellos.

Cerca de las 23 horas y cuando repentinamente se cortó la energía eléctrica, estas

personas ingresaron a la fuerza a los domicilios particulares y luego en un almacén

de la zona. Nieva indicó a El Esquiú.com que “hice pocos metros en la moto y una

piedra me dio en el casco, lo que me hizo caer. De ahí me arrojaron más piedras”,

recordó, asegurando que estas personas se le abalanzaron y que cuando terminó el

episodio, notó que le habían asestado un puntazo, por una rotura que tenía en la

campera. “Tengo varios golpes en la cabeza, me los vio el médico. Logré reducir a

uno de ellos pero después huyó”, comentó.

El tema ha generado gran preocupación en los vecinos de la zona, por lo que se

convocó a una reunión hoy a las 19 con autoridades policiales del sector. “Nuestro

principal reclamo es que hayan cambiado al personal policial de la comisaría

Novena, que no sabemos cuál fue el motivo para esta decisiones, pero con los

policías que hasta hace poco trabajaban en la seccional, ya teníamos una forma de

trabajo y veníamos bien. Ahora nos está costando”, dijo.

Nieva también indicó que tanto los propietarios de las casas particulares como la

dueña de la despensa y él mismo, han radicado las denuncias penales

correspondientes en contra de los agresores.

