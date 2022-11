La Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, a través de su Área de Fiscalización, realizó la semana pasada inspecciones a prestadores de servicios turísticos de distintas localidades del departamento Belén, a fin de evaluar la calidad de los servicios que ofrecen al turista y para instar –mediante actas de inspección hotelera en esta instancia- a aquellos alojamientos y prestadores que aún no están registrados se inscriban en el Registro de Prestadores Turístico de la Provincia.

Los inspectores de la provincia relevaron 38 alojamientos en total, 6 en Londres, 21 en Belén, 5 en San José, 3 en Villa Vil, 1 en Barranca Larga y 2 en Hualfín, detectando que varios de ellos no estaban debidamente registrados.

Durante las inspecciones se verifican tarifas, plazas, condiciones de higiene, infraestructura y se actualizan datos de contacto a fin de mantener actualizada la información del Registro de Prestadores Turísticos (RePresTur)

En el caso de detectar alojamientos o prestadores no registrados, se les brinda información de los requisitos para registro, y se labra una primera acta de inspección. En una nueva inspección, que se realiza con cierta distancia en el tiempo, se regresa a verificar cumplimiento y, en caso de que el prestador no se haya registrado, se procede a labrar un acta de intimación. Si al momento de la inspección no se encuentra a ningún responsable del servicio, se le deja una cédula de visita, a fin de que se contacte con el Área de Fiscalización.

Con estas acciones desde la Dirección de calidad Turística se trabaja durante todo el año, en procura de garantizar los servicios que se ofrecen a los turistas. Meses atrás las inspecciones se realizaron a prestadores del Valle Central.