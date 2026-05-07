Omar Ovejero, exfuncionario municipal, reactivó el planteo judicial que presentó en 2025 contra la entonces presidenta del Concejo Deliberante de Los Altos, Eliana Moreira, y contra Dante Germán Flores Chávez, quien se desempeñaba como secretario parlamentario y luego fue designado como asesor contable del cuerpo, sin contar con el título de Contador Público Nacional que exige el artículo 52 del reglamento interno del CD. La denuncia incluyó cargos de usurpación de títulos, falsedad ideológica, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La causa fue radicada en Fiscalía General y derivada a la Fiscalía N° 6, donde se dispuso la imputación de ambos. La defensa presentó un pedido de nulidad que fue rechazado por el Juzgado de Control de Garantías, aunque la resolución fue apelada y el expediente quedó pendiente en la Cámara de Apelaciones. Ovejero solicitó públicamente que el tribunal acelere el tratamiento, advirtiendo que las maniobras de la defensa solo buscan dilatar el proceso.

También realizó una presentación ante las nuevas autoridades del Concejo que asumieron en diciembre pasado, encabezadas por la presidenta, Gabriela Lobo Vergara. En ese escrito solicitó que el cuerpo impulse una presentación ante el intendente para que el municipio se constituya como querellante, dado que Flores Chávez y Moreira eran autofirmantes de las cuentas bancarias del Concejo y, según el denunciante, retiraron importantes sumas sin rendir cuentas ni al Tribunal de Cuentas ni al momento del traspaso de autoridades.