Aguas de Catamarca informa que se dio inicio a la segunda etapa de trabajos en el sistema del Río del Valle, avanzando sobre la reparación de otra de las cañerías de impulsión afectadas por la crecida extraordinaria registrada días atrás.

En esta oportunidad, las tareas se concentran en la reconstrucción de la cañería de impulsión que cruza por debajo del lecho del río y que abastece a los pozos 51 y 53, infraestructura clave para el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad.

Para poder intervenir en la zona, los equipos técnicos realizaron un desvío progresivo del cauce del río, lo que permitió trabajar directamente sobre el lecho, donde se ejecuta el reemplazo del tramo dañado.

En ese sentido, se construyó una escollera de protección con material especial, diseñada para amortiguar la fuerza de futuras crecidas y evitar nuevos daños en la infraestructura.

Como parte de los trabajos, el área de herrería de la empresa se encuentra fabricando una pieza metálica especial, que permitirá vincular el tramo de cañería que permanece bajo el lecho del río con el sector ubicado en la barranca, el cual fue desplazado por la fuerza del agua durante la crecida.

Estas tareas tienen como objetivo recuperar el funcionamiento de los pozos 51 y 53 y continuar normalizando el servicio de manera progresiva en los sectores afectados.