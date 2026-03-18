Este jueves 19 de marzo se llevarán a cabo los actos litúrgicos de cierre de las fiestas patronales en honor de San José, Patriarca de la Iglesia, en la parroquia con sede en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

El programa se iniciará a las 18.30 con la llegada de la imagen del santo patrono a Callejón Hondo, desde donde a las 19.00 se comenzará la procesión desde Ruta Provincial N° 41 hasta el templo de San José, donde a las 20.30 Santa Misa.

Desde la comunidad parroquial invitan a los vecinos a ornamentar la ruta por donde se realizará la procesión.

En esta jornada realizarán su homenaje todos los fieles del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Recordamos que las celebraciones se vienen desarrollando bajo el lema “Con San José y el Beato Esquiú, seamos servidores de la unidad”, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Miércoles 18

Tema: San José obediente del Padre.

19.00 Exposición del Santísimo. Rezo del Santo Rosario, Novena y Confesiones.

20.00 Santa Misa.

Se reza por las instituciones civiles: Escuelas del departamento.

Rinden su homenaje: Capilla Nuestra Señora del Valle de Las Pirquitas. Sectores: Barrio 70 Viviendas.

En La Tablada

Este jueves 19 de marzo, la comunidad parroquial de San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital, culminará la novena en honor de su santo patrono.

A las 19.00 se celebrará la Santa Misa, a cuya finalización se realizará la procesión por calles Santa Fe, pasaje Vélez Sarsfield, Córdoba, Junín, regresando al templo por Santa Fe.

En este día se pedirá por la Iglesia, el Santo Padre, el Obispo, la comunidad parroquial, sacerdotes y vocaciones sacerdotales y religiosas.

Para hoy

Este miércoles 18, a las 19.15 se rezará el Rosario y la Novena, y a las 20.00 se celebrará la Santa Misa, rogando por el Camino Neocatecumenal, el Nodo Tecnológico y las familias. También se hará la renovación del consentimiento matrimonial.

Se invita a fieles a llevar como ofrenda alimentos no perecederos.

En la parroquia San Jorge

La comunidad parroquial de San Jorge también viene celebrando la novena en honor de San José, Patrono de toda la Iglesia, con el rezo de la novena del 10 al 18 de marzo.

Este jueves 19, será el cierre de las festividades con la celebración de la Santa Misa a las 20.00 y posterior procesión por las calles del sector.

En la capilla del Hogar Escuela

Por su parte, en la capilla del Hogar Escuela, se reza el triduo en honor de San José con la participación de alumnos y docentes de la institución educativa.

Este jueves 19, a las 9.00, se realizará la procesión y luego se celebrará la Santa Misa, concluyendo las celebraciones.