Continuando trabajando para dar respuesta a las necesidades de más de 25 mil vecinos y vecinas de la región, garantizando el acceso a la Seguridad Social de las familias de Tinogasta, Fiambalá, Copacabana, Salado, El Pueblito, Palo Blanco, Antinaco, San José y Medanitos.

Fernanda expresó: Nos llena de alegría abrir las puertas de esta nueva delegación de ANSES con la que reforzamos nuestro compromiso de llegar de forma ágil y moderna a cada rincón de nuestro país.

La nueva sede está ubicada en pleno centro de la Ciudad, sobre calle Juan Domingo Perón 475.

Con la presencia de la senadora nacional Dra. Lucia Corpacci; la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega; se inauguró una nueva UDAI de ANSES en Tinogasta.

Estuvieron presentes, el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno; la Jefa Regional Noroeste de ANSES, Gabriela Ortiz; el director de Red Interior de nivel central; Waldo Lomonico; el Jefe de la UDAI Catamarca; Enzo Carrizo; el intendente de Icaño Franco Carletta; el senador departamental, José Alanis Andrada; los concejales y concejalas; el equipo del gabinete municipal, los presidentes de los distintos Centros de Jubilados y el flamante Jefe de la UDAI Tinogasta; Walter Bustamante, invitados especiales, entre otros.

En el acto institucional, antes del corte de cinta, de la UDAI ubicada en calle Juan Domingo Perón 475, en pleno centro de la Ciudad, el intendente Sebastián Nóblega, agradeció a Lucia Corpacci y Fernanda Raverta, por las gestiones y la decisión política de inaugurar una oficina de ANSES en Tinogasta.

“Es una emoción enorme estar inaugurando una UDAI de ANSES, a mi no me gusta hablar del pasado pero detrás de esta UDAI hay una historia importante, porque existió un gobierno nacional que tenía otra mirada, Tinogasta tenía un Punto de Atención de ANSES y lo cerraron. Y ahí, Lucia nos ayudó, para que trabajadores como Lorena Baldivies, no se quedarán afuera. Y con este nuevo Gobierno, no solo tenemos una oficina sino una UDAI y eso tiene que ver con el compromiso de Fernanda Raverta. Muchas veces visitamos casa por casa, haciendo trámites, con esto se beneficia no solo Tinogasta, sino todo el departamento”, dijo el intendente Nóblega.

“Hoy, después de una pandemia necesitamos tener empatía con la gente, y tener la solidaridad y la mirada puesta en el otro. Ésta UDAI es un sueño perseguido por mucho tiempo. Lucia tiene un corazón enorme, y cada vez que viene a Tinogasta quiere llegar a la gente. No es casualidad, que tengamos hoy mujeres capaces detrás de este sueño, porque nosotros estamos de paso y esta oficina quedará para siempre en Tinogasta”.

CERCA DE LA GENTE

En la oportunidad, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “Siento una alegría enorme estar acá, el compromiso asumido en Buenos Aires, era trabajar mucho para que este día ocurriera. Es posible que el estado abra puertas, en lugares nuevos. Lucia tiene una profunda empatía con sus vecinos y vecinas, y nos emociona”.

También, Raverta resaltó las dificultades de los pueblos del interior. “Es muy difícil abrir una oficina y es muy importante sobre todo en pueblos chicos. Tinogasta tiene lugares maravillosos, cuando queremos una familia protegida, sabemos que tiene que estar un trabajador de ANSES para recibir a una mamá de la Asignación Universal, un joven o una joven del PROGRESAR, necesitamos que haya un trabajador que le diga, podes estudiar y salir adelante. Y sobre todo si una persona necesita jubilarse, porque nos gusta resolver problemas concretos y acompañar a las personas en sus vidas. Necesitamos que pongan el corazón en la oficina, en la atención y en el compromiso con cada vecino y vecina”.

“Somos un gobierno que queremos que nuestros hijos vivan mejor, llegar más lejos, necesitamos que las personas cuenten con un Estado y un Gobierno que esté cerca de la gente. Gracias a todos, al intendente y a Lucia, por esta gestión, por lograr que estemos abriendo una nueva oficina”, ratificó Raverta.

“UNA DECISIÓN POLÍTICA”

La senadora nacional Lucia Corpacci, hizo referencia a la decisión política de concretar la inauguración de la UDAI de ANSES y las gestiones de la nación, provincia y municipio. “Uno prende la tele y todos los días nos machacan con discursos de la anti política, anda por ahí un candidato que dice que va a destruir la política y el Estado, y estos hechos, que Fernanda esté en Tinogasta, es una decisión política. Que se haya decidido abrir una oficina es una decisión política. Para muchos, esto vale la pena si viven en los grandes centros urbanos, para otros todos los argentinos valemos todos iguales y tenemos el mismo derecho a tener una nueva oficina de la ANSES, como en la ciudad Capital, como la tiene Buenos Aires o Córdoba”.

Y agregó en otro tramo de sus palabras: “Hay que ser cruel, para querer cerrar una oficina. Achicar el Estado significa que la salud, la educación, sea paga; que las jubilaciones no sean para todos y el que quiere hacer un trámite de la ANSES, que tenga que viajar. La mirada empresarial del Estado, no va. Desde nuestro espacio político muchas veces hacemos cosas que no son rentables económicamente, pero que son redituables en la calidad de vida de la gente y eso nos diferencia”.

Luego, la directora de ANSES, Fernanda Raverta participó de una reunión con la Cámara de Turismo de Tinogasta y Fiambalá y la Cámara de Comercio de Tinogasta, para acordar el programa “ANSES va a tu trabajo”.

Visita al Hogar de Ancianos

Después del acto protocolar, Lucia y Fernada, acompañadas por el intendente Nóblega visitaron la Residencia de Adultos Mayores y realizaron una donación de diversos elementos, por parte de la senadora nacional.