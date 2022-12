En el marco del Día Mundial del VIH, con la presencia de la ministra de Salud, Manuela Ávila, se inauguró hoy el Centro de Prevención Combinada de VIH, ITS y Hepatitis, que funcionará en la sede del Movimiento Evita Diversidad, República esquina Virgen del Valle

A partir del lunes 5 de diciembre, el consultorio funcionará de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, donde se podrá acceder al test rápido de VIH y Sífilis con asesoramiento, consulta ginecológica y obstétrica con prestaciones como PrEP y PEP (Profilaxis pre-exposición y profilaxis post-exposición), anticoncepción y PAP. También, atención psicológica y servicio social.

El objetivo del Centro de Prevención Combinada es ampliar la oferta y mejorar el acceso al test de VIH, Sífilis y Hepatitis de la población en general, disminuir la prevalencia de diagnósticos tardíos, eliminando barreras de acceso a los servicios de salud en atención de VIH, ITS y Hepatitis.

Al respecto, el director del Centro Único de Referencia, Alejandro Santillán Iturres, expresó que “trabajar con la sociedad civil es fundamental para dar una respuesta adecuada al VIH, para que todas las personas puedan tener acceso igualitario. Que estas herramientas preventivas estén disponibles es el objetivo de este consultorio”.

Además, destacó la participación del Movimiento Evita Diversidad, ya que es importante la convocatoria. “Hoy lo peor que podemos hacer es pensar no me testeo porque tengo miedo de que me dé positivo. El test de VIH es la puerta de entrada para estar en buen estado de salud, porque si es negativo aquí me van a asesorar, me van a dar herramientas para conservar mi estado negativo, y si es positivo poder acceder a un tratamiento inmediato, lo que me permite estar en buen estado de salud y evitar morirme de Sida”.

Por último, remarcó que en Catamarca, “un tercio de los pacientes llega tarde al diagnóstico. Eso hay que mejorarlo con el testeo, especialmente en varones, ya que los varones son los que más tarde llegan al diagnóstico, por diferentes motivos”.

Por su parte la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, agradeció al equipo del CUR, y al Movimiento “que desde el primer momento que surgió esta idea puso todo a disposición, cedió el espacio y colaboró muchísimo para poder lograr este consultorio”.

“Quiero pedirles que se conviertan en nuestros aliados, que sean multiplicadores de todas las medidas preventivas, poder llegar a los lugares más vulnerables, enseñando, tratando de que las personas pierdan el miedo y se acerquen a este consultorio que hoy se inaugura”, resaltó.